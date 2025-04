Ti piacerebbe fare qualcosa di diverso ma non sai da dove iniziare? Ecco quattro app perfette per trovare idee originali e attività da fare, anche all’ultimo minuto.

Hai voglia di uscire, ma ti ritrovi a passare ore a scrollare sui social senza trovare nulla di interessante da fare? Tranquilla, ti capiamo. Quando si ha poco tempo libero, scegliere come impiegarlo al meglio può diventare stressante. Ma per fortuna la tecnologia è dalla nostra parte. Abbiamo selezionato 3 app perfette per scoprire attività nuove, organizzare gite fuori porta e, perché no, trovare anche nuovi amici con cui condividerle. Curiosa di sapere quali sono?

GetYourGuide: l’app per vivere la tua città (e il mondo) come una turista

Se ti capita di pensare “cosa posso fare nel weekend?” oppure “mi piacerebbe prenotare qualcosa di carino all’ultimo”, GetYourGuide è la risposta. L’app raccoglie migliaia di attività in tutto il mondo: visite guidate, esperienze culinarie, biglietti per musei e attrazioni da saltare la fila, perfino tour alternativi e avventure all’aria aperta. Ti basta indicare la città o la zona in cui ti trovi e il gioco è fatto. L’interfaccia è semplice, i filtri sono comodi e puoi anche aggiungere le attività alla tua lista dei desideri.

Puoi prenotare anche all’ultimo secondo e ricevere i biglietti direttamente sullo smartphone, e se cambi idea, la cancellazione flessibile ti salva da imprevisti. Un’app utilissima se vuoi trasformare un giorno qualunque in un’esperienza memorabile.

Travel365: idee, itinerari e consigli per partire senza stress

Travel365 è una piccola enciclopedia di viaggio tascabile. Se non hai un piano preciso ma vorresti scoprire cosa c’è di interessante da fare in Italia o all’estero, questa app è perfetta. Puoi cercare tra più di 2.000 destinazioni, leggere guide dettagliate con suggerimenti su attrazioni, cibo, quartieri, vita notturna, cosa vedere nei dintorni e persino quando è il periodo migliore per partire. Ogni itinerario è studiato per essere pratico e realistico, anche se hai solo un weekend.

In più, puoi salvare le mete preferite, accedere alle informazioni anche offline e approfittare delle offerte su voli, hotel ed esperienze. È l’app giusta se cerchi ispirazione ma non vuoi perdere tempo a incastrare tutto da sola.

MeeTravel: trova amici per gite e avventure fai-da-te

Non sempre è facile trovare qualcuno con cui partire, soprattutto per esperienze più particolari o gite fuori porta improvvisate. MeeTravel nasce proprio per questo: aiutarti a trovare nuovi compagni o compagne di viaggio compatibili con i tuoi interessi.

L’app funziona come una community in cui puoi proporre tu stessa un’idea di gita o partecipare a quelle già organizzate. Nessun contributo richiesto, solo spirito di condivisione. Il sistema valuta la compatibilità con gli altri partecipanti, così ti unisci a gruppi che condividono davvero i tuoi gusti.

Ogni utente ha un profilo e può lasciare feedback, per garantire sicurezza e trasparenza. Funziona benissimo anche per chi vuole organizzare una domenica diversa, ma non ha il gruppo giusto.

AllTrails: la guida perfetta per chi ama esplorare la natura

Se ti piace camminare, ami correre o andare in bici all’aria aperta, AllTrails è pensata proprio per chi vuole vivere la natura a 360°, guidandoti su oltre 450.000 sentieri in tutto il mondo e scegliendo quelli più adatti alle tue esigenze: dog-friendly, accessibili ai passeggini o perfetti per i bambini.

Permette di pianificare le tue avventure nei minimi dettagli, con recensioni, mappe GPS, condizioni dei sentieri aggiornate e possibilità di salvare i percorsi preferiti. Inoltre, grazie alla funzione Live Share puoi far sapere ai tuoi cari dove ti trovi in tempo reale, scaricando mappe offline, ricevendo avvisi di svolta sbagliata e consultando informazioni su qualità dell’aria o meteo.