Meghan Markle ricompare in pubblico. Ma Harry è stravolto

Meghan Markle ricompare in pubblico e dà consigli su come affrontare i colloqui di lavoro, mentre trapelano indiscrezioni sulle inquietudini di Harry che non riesce ad adattarsi alla sua nuova vita americana.

Ma procediamo con ordine. Dopo l’annunciato libro-vendetta (vedi il video sopra), sulla pagina Instagram della associazione benefica Smart Work, è spuntato un video con protagonista Meghan. La clip risale al 27 marzo e ritrae la moglie di Harry nella sua casa di Los Angeles mentre è in video-chiamata con una giovane donna inglese che sta facendo domanda per uno stage dopo aver completato i suoi studi in psicologia.

Meg, in quanto patrona di Smart Work, le offre il suo supporto per affrontare il colloquio di lavoro, incoraggiandola a credere in se stessa. Elogia la giovane per la sua positività, sottolineando che “c’è così tanto da fare in questo momento”.

Lady Markle è apparsa in video come una perfetta coach, indossando una maglia bordeaux, firmata Joseph, con scollo a V che mette in evidenza il medaglione, i capelli sono semi-raccolti e il trucco è naturale.

Mentre Meghan appare soddisfatta della sua vita da cittadina privata (se non fosse per i problemi finanziari), Harry invece sembra insofferente. Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Mail, il Principe si sarebbe sfogato con gli amici affermando che gli manca moltissimo il suo ruolo nell’esercito. “Non capisce come la sua vita possa essere stata stravolta in pochi mesi“.

Harry, soprannominato affettuosamente dall’esercito, Captain Wales, ha dovuto rinunciare a tutti i suoi incarichi militari, mantenendo il grado di Maggiore, ma ha più volte dichiarato che continuerà a sostenere l’esercito anche se in veste non ufficiale.

Al Telegraph, una fonte vicina al Principe ha riferito che: “Harry ha detto agli amici che gli mancano davvero l’esercito e anche i suoi impegni militari. Gli manca il cameratismo delle Forze Armate. Non riesce ancora a credere che sia successo. Non riesce a credere che la sua vita sia stata sconvolta”.

Ha proseguito l’insider: “Era felice quando prestava servizio nell’esercito, poi ha incontrato Meghan e da allora la vita è stata grandiosa. Ma non credo che abbia previsto che le cose andassero esattamente nel modo in cui sono andate”.