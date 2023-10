Il Gran Ballo Viennese di Roma è un evento particolare, dal sapore antico, una serata in cui il tempo sembra essersi fermato a qualche epoca fa. A un tempo in cui le signorine di buona famiglia venivano presentate in società e accolte da promettenti giovani in divisa. Dove l’amore sbocciava tra volteggianti balli in enormi sale riccamente ornate. È accaduto tutto questo, ancora una volta, al St. Regis Rome della capitale e, regina della serata, è stata la giovane Marina Eliano.

Marina Eliano, reginetta tra le debuttanti

Lo scorso sabato 28 ottobre, la maestosa sala da ballo del St. Regis Rome ha accolto 26 splendide giovani donne di bianco vestite, provenienti da tutta Italia: Lombardia, Trentino, Veneto, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, ma anche dalla Svizzera. Principesse per una settimana, le giovani nei giorni precedenti al ballo hanno partecipato a lezioni di bon ton, di make-up e di valzer.

E, per la prima volta quest’anno, segno che i tempi, nonostante tutto, almeno un po’ cambiano, le debuttanti si sono cimentate nella Sensual Dance Fit, il programma di danza e motivazione ideato dalla ballerina e presidente della giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith. A primeggiare, nel corso delle prove, è stata Marina Eliano, studentessa di Pompei.

E sarà proprio lei, dunque, ricevuta con grande emozione la brillante tiara della vittoria, a volare a Vienna per rappresentare l’Italia all’Opernball austriaco, il prestigioso Gran Ballo di Vienna trasmesso tutti gli anni in diretta in mondovisione dall’Opera della capitale austriaca. Accanto a Marina, il suo compagno di danze e galateo Enrico Maria Proia. Come da tradizione, infatti, le 26 principesche debuttanti durante la cerimonia d’apertura sono state accompagnate a braccetto dai cavalieri in alta uniforme appartenenti al 1° Reggimento Granatieri di Sardegna dell’Esercito Italiano.

Il Gran Ballo Viennese di Roma

Il Gran Ballo Viennese di Roma è organizzato, dal 2007, da Elvia Venosa, fondatrice e coordinatrice del Charity Ball, desiderosa di riportare in voga i valori di un tempo: “Mi piace l’idea di riportare i giovani al recupero di valori quali gentilezza, eleganza, proponendo un divertimento genuino e privo di eccessi. È un modo perché i ragazzi tornino a guardarsi negli occhi, senza telefonini né chat, ma solo con la voglia di stare insieme”.

Evento di beneficenza, il ricavato è stato devoluto quest’anno all’Associazione Frida – Donne che sostengono le donne, che fornisce accoglienza e sostegno a donne vittime di violenza. A presentare la raffinata serata è stata la reginetta di bellezza Marianna Taromina, mentre a dirigere le danze è stato il Maestro Lorenzo Lupi con l’Orchestra Vincenzo Bellini di Roma. La musica era quella del Valzer di Strauss, così come da tradizione viennese.

Anche i vip al Gran Ballo delle Debuttanti

Tra gli ospiti della serata di gala anche volti noti del mondo dello spettacolo. Quest’anno era presente l’ex Miss Italia Giusy Buscemi, mentre in passato hanno partecipato Milly Carlucci, Miriam Leone, Massimo Giletti e Tiberio Timperi.