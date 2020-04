Kate Middleton torna in pubblico e salva la Monarchia

editato in: da

Kate Middleton, insieme a William, è tornata in pubblico, questa volta attraverso un’intervista televisiva alla BBC. La sua apparizione è una strategia precisa per rendere presente la Monarchia durante l’emergenza sanitaria.

Secondo gli esperti di questioni reali, come riporta il Daily Mail, Kate e William, mostrandosi attraverso video e foto e raccontando la loro vita in quarantena, è un modo per far sentire ai sudditi che la Famiglia Reale è vicina e che condivide i loro stessi problemi.

Dopo il video col maglione giallo di Zara, Lady Middleton è dunque apparsa sul piccolo schermo, sfoggiando un look casual: t-shirt bianca a righe blu, in stile bretone, che aveva già sfoggiato in passato. Suo marito invece si è presentato con un golf, color carta da zucchero. Insomma, hanno dato l’idea di essere una normale giovane coppia, alle prese con smart-working e bambini a casa da seguire coi compiti.

Il rendersi visibili, attraverso video e foto, da parte dei Duchi di Cambridge è molto importante, proseguono gli esperti. Dà concretezza alla Monarchia e i sudditi non si sentono abbandonati a loro stessi in questo momento difficile.

Durante l’intervista, William e Kate hanno confessato di aver avuto paura per Carlo dopo che era stato trovato positivo al coronavirus, ma ora sono fiduciosi che si riprenderà totalmente. Non hanno nascosto i loro timori per le condizioni di salute della Regina Elisabetta e del Principe Filippo che sono ultranovantenni. Con loro si tengono in contatto in video conferenza e per il momento stanno bene nel loro isolamento a Windsor.

Lady Middleton ha sottolineato che come tutti ha “vissuto alti e bassi” da quando è stata imposta la quarantena, ma continua a impegnarsi per la Royal Foundation e naturalmente deve badare ai figli. Il più piccolo, Louis, il prossimo 23 aprile compirà 2 anni.

Neanche un accenno a Harry e Meghan che si trovano a Los Angeles.