Kate Middleton, look da 30 euro per il suo primo evento virtuale

Kate Middleton e William hanno partecipato al loro primo evento virtuale, collegandosi in video chat con alcuni bambini di una scuola primaria i cui genitori sono impegnati in prima linea a fronteggiare l’emergenza sanitaria.

I Duchi di Cambridge sono apparsi sereni e sorridenti nell’accogliere i loro piccoli interlocutori dotati di orecchie da coniglio per festeggiare la Pasqua.

I bimbi hanno offerto a Kate un bouquet virtuale di fiori di carta. Lady Middleton, che quando ha a che fare con i bambini è nel suo elemento, si è mostrata particolarmente divertita e di ottimo umore. Un modo per incoraggiare e rassicurare i più piccoli in un momento difficile per tutti.

Kate in particolare ha voluto dare un messaggio positivo e rasserenante anche col suo look. Si è presentata infatti in video con un golf giallo banana, firmato Zara, da 34 euro circa. Secondo la psicologia del colore, questa tonalità esprime felicità, ottimismo, speranza per il futuro. Dunque, ancora una volta la moglie di William lancia un messaggio segreto col suo outfit.

Lady Middleton ha indossato svariate volte il brand spagnolo low cost e per rendere uniche le sue mise, spesso abbina capi semplici e poco impegnati ad accessori importanti.

In questa occasione la Duchessa ha sfoggiato un nuovo paio di orecchini in oro a forma di foglia, creati da Catherine Zoraida, uno dei marchi preferiti da Meghan Markle. Per una volta, le due cognate si trovano d’accordo almeno sullo stile.

Kate e William si sono collegati con la scuola dalla loro casa nel Norfolk. Ha salutato i bambini e si sono trattenuti, ringraziandoli, con gli insegnanti e il personale della scuola.

La Duchessa, scherzando coi piccoli allievi, ha preso in giro suo marito per aver mangiato tutta la cioccolata prima di Pasqua, mentre William ha adorato le loro orecchie da coniglio. La domanda di un bambino ha lasciato senza parole il Principe. Infatti, il piccolo gli ha chiesto come sarà ricordato tra 1000 anni, visto che nella storia britannica c’è un “Guglielmo, il Conquistatore”. Ma Will è stato colto impreparato e non ha saputo rispondere.

Il primo collegamento virtuale dei Cambridge è stato un vero successo e naturalmente i Duchi l’hanno condiviso sulla loro pagina Twitter.