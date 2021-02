Kate Middleton, look sportivo e video selfie per la Settimana della salute mentale

editato in: da

Kate Middleton ha sempre avuto a cuore il tema della salute mentale, soprattutto quando si parla di bambini e ragazzi. Quest’anno, dopo aver vissuto l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero, di questo argomento si parla davvero molto. E la Duchessa di Cambridge ha speso parole bellissime, dando inoltre mostra di una versione del tutto inedita di se stessa.

In occasione della Children’s Mental Health Week (la Settimana della salute mentale dei bambini), appuntamento che sostiene sin dal suo lancio avvenuto nel 2015 da Place2Be, la moglie del Principe William ha deciso di condividere su Instagram un videomessaggio davvero speciale. Si tratta di un video selfie, che la ritrae con un look sportivo mentre si trova, con tutta probabilità, nell’enorme parco che circonda la tenuta di Anmer Hall – dove lei e la sua famiglia hanno trascorso il periodo di isolamento.

Kate ha scelto di indossare una giacca Barbour blu scuro e un semplice berretto con pon pon dello stesso colore, un outfit perfetto per trascorrere una bella giornata invernale all’aperto, magari in compagnia dei suoi bambini. Naturalmente, l’attenzione si concentra sul suo messaggio: la Duchessa di Cambridge ha invitato i genitori a prendersi cura non solo dei propri figli, ma anche di loro stessi, visto il periodo particolarmente impegnativo. È infatti questo il modo per riuscire ad essere dei punti di riferimento per i ragazzi, per mostrare loro la versione migliore di noi stessi.

La stessa Kate, nelle settimane passate, aveva rivelato le difficoltà di essere mamma a tempo pieno durante il lockdown: lei e suo marito, il Principe William, hanno trascorso lunghi mesi assieme ai figli, i Principini George (7 anni), Charlotte (5 anni) e Louis (2 anni). Per questo ritiene che mai come oggi sia importante affrontare il tema del benessere dei genitori, per assicurarsi che i più piccini siano seguiti nella maniera corretta: “Questo è un momento estremamente impegnativo per tutti noi, quindi per favore prendetevi cura anche di voi stessi”.

Lo scorso anno, la Duchessa di Cambridge aveva pubblicato i risultati di uno studio relativo proprio al benessere dei bambini nei primi anni della loro vita: la ricerca rivelava come il 90% dei genitori avevano riconosciuto estremamente importante promuovere la propria salute mentale per sostenere la felicità dei propri figli. Il messaggio di Kate, quest’anno, spinge proprio in questa direzione.

E per quanto riguarda i bambini, nel 2021 Place2Be vuole puntare tutto sull’importanza di esprimere se stessi: “La Settimana della salute mentale dei bambini di quest’anno si basa sull’esprimersi, sulla ricerca di modi creativi con cui condividere pensieri, idee e sentimenti” – ha spiegato Kate Middleton.