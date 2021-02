Jill Biden, una sorpresa a Michelle Obama in segno di amicizia

editato in: da

Michelle Obama ha lasciato da tempo la Casa Bianca, ma la neo First Lady Jill Biden ha pensato di rispolverarle la memoria, inviandole un dolce pensiero dritto dalla cucina (e dall’orto) di Washington D.C.

Un bellissimo regalo che la moglie di Barack Obama ha apprezzato e poi condiviso su Instagram: in uno scatto pubblicato qualche giorno fa, Michelle ha mostrato ai suoi follower un cesto stracolmo di verdure (cavoli, broccoli, cavoli rossi) che arrivano dall’orto che l’ex First Lady aveva creato nel 2009 alla Casa Bianca.

Rapita dal gesto, Michelle ha ringraziato di cuore Jill Biden:

Sono così grata per questo bellissimo pacchetto colorato da parte della nostra fantastica Flotus. Queste verdure fresche dell’orto della Casa Bianca sono state una sorpresa meravigliosa e deliziosa. Ti adoro, Jill!

Un’amicizia importante e coltivata nel tempo – come l’orto della Casa Bianca – tra due donne che hanno rivestito cariche politiche importanti, ma che non hanno dimenticato l’importanza dei piccoli gesti. In tantissimi hanno apprezzato il regalo della First Lady a Michelle Obama. Un fan ha scritto: “È così bello vedere di nuovo la vitalità e l’amore alla Casa Bianca”, mentre un altro ancora ha puntualizzato: “Nonostante molte cose non siano sopravvissute alla Casa Bianca negli ultimi quattro anni, sono felice che il tuo orto sia ancora fiorente”. L’orto, nato nel 2009, si trova a South Lawn e tratta frutta, verdura ed erbe aromatiche come riporta il National Parks Service. Inoltre, la First Lady ha dichiarato a People Magazine che l’orto è ancora forte dopo oltre dieci anni di vita e ha invitato Michelle a fare un salto di tanto in tanto per ammirare con i suoi occhi il buon lavoro svolto.

Michelle Obama e Jill Biden (il cui account ufficiale su Instagram ora che è entrata alla Casa Bianca è Flotus, cioè quello riservato alla First Lady of the United States) sono amiche di vecchia data: si sono avvicinate moltissimo durante la presidenza di Barack Obama e Michelle l’ha definita la sua “persona preferita”, rimarcando quanto sia stato importante il suo supporto in quegli otto anni. Tempo fa, l’aveva definita “una persona brillante, gentile, molto divertente” e poi aveva aggiunto: “L’ammiro con tutto il cuore”.

Quel sentimento è ovviamente ricambiato: anche Jill Biden, in un’intervista a Entertaiment Weekly, ha raccontato di aver avvertito sin da subito un legame genuino con Michelle.