È morta Deborah James: aveva raccontato la sua battaglia contro il cancro in un podcast

Giovane, bellissima, moglie, figlia, mamma: Deborah James è morta. Nella guerra contro il cancro, l’ultima battaglia l’ha fatta addormentare, per sempre, spegnendosi come una stella. Per quelli tra voi che non conoscono la James, la sua storia deve essere letta, perché questa donna ci ha insegnato come vivere e come morire. Attivista e conduttrice di un podcast dove aveva raccontato la sua lotta, è deceduta il 28 giugno 2022.

Chi era Deborah James

Nata il 1 ottobre del 1981, è stata una giornalista, educatrice, attivista e conduttrice di podcast. Vicepreside specializzata in informatica ed e-learning presso la Salesian School a Chertsey, ha iniziato a lavorare come giornalista ed editorialista presso il Sun, dove ha raccontato nel dettaglio la sua battaglia contro il cancro incurabile che le era stato diagnosticato nel 2016.

Una personalità trasparente e un sorriso contagioso, la presentatrice del You, Me and the Big C della BBC ha probabilmente toccato la vita di molti, tanto che i saluti di cordoglio sono strazianti da leggere. “Era una delle persone più straordinarie che abbia mai incontrato. Aveva questo incredibile entusiasmo per la vita, anche di fronte alla sua stessa morte”, ha detto Tony Livesey, amico e collega di Deborah.

La diagnosi di cancro intestinale nel 2016

In un giorno qualunque, ed esattamente a dicembre del 2016, la vita della James è stata stravolta. Ad appena 35 anni le era stato diagnosticato un cancro all’intestino al terzo stadio. “Il mio intero mondo è cambiato”. Sposata con Sebastien Bowen, con il quale ha avuto due figli, Hugo ed Eloise, dopo la diagnosi ha lasciato il lavoro come vicepreside e ha iniziato a scrivere per un blog: Things Cancer Made Me Say sul Sun.

A gennaio del 2020, i medici avevano dichiarato la James “libera dal cancro“. Ma la malattia è tornata e nel giugno del 2021, dopo tanti trattamenti, la James ha annunciato che il cancro stava andando nella “direzione sbagliata”. Paziente del Royal Marsden Hospital, dove ha subito decine di operazioni e cicli di chemioterapia, ha iniziato una terapia sperimentale contro il cancro. Dopo un iniziale miglioramento, purtroppo, ha iniziato a stare molto male. Ma non si è mai persa d’animo.

Deborah non era il suo cancro, e lo sapeva bene. Non era definita dalla malattia, e non voleva che sovrastasse il resto. Era una madre, un’attivista, un’influencer, si occupava di raccolta fondi di beneficenza, amava il make-up e andare a correre. Sono ben altre le cose che hanno definito la James, la sua vita, la sua persona.

Il dolore degli amici, colleghi e del marito

Rachel Burden, presentatrice della BBC, ha spesso intervistato la James. “Quello che mi ha colpito di più è stato il modo in cui ha sempre vissuto la sua vita. Era sempre sorridente, sempre bella, sempre sincera. Ci ha insegnato a vivere e a morire, senza mai rinunciar alla gioia che ha trovato nell’amore per i suoi amici e per la sua famiglia: è stata immensa”.

A ottobre del 2021, Deborah ha compiuto 40 anni. Le avevano detto che non li avrebbe compiuti, che non ci sarebbe arrivata. Ricordiamo la James, la sua vita: ha sfidato ogni tabù, ha cambiato il modo di comunicare il cancro, ed è stata (e rimarrà per sempre) fonte di ispirazione per chi sta lottando contro questo male.