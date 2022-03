Valerish, la vita in guerra raccontata da una giovane ucraina su TikTok

Ucraina, la vita non si ferma nei reparti maternità improvvisati

La vita completamente cambiata, in poche settimane. Un bunker, i beni di prima necessità che vengono a mancare, la guerra. Un conflitto che Valerish, una giovane fotografa ucraina, sta raccontato attraverso il suo punto di vista. Quello di uno dei tanti ragazzi che hanno visto la propria vita cambiare in un attimo.

Lo fa attraverso i social, soprattutto TikTok, dove riesce a raccontare con grande lucidità la sua esistenza adesso. Dopo che il conflitto l’ha mutata inesorabilmente. Fotografa, giovanissima, di Chernihiv è passata dal raccontare la sua vita sul social, al mostrare un conflitto bellico.

Valerish, il suo profilo su TikTok

Solo 20 anni, fotografa, Valerish lavora per siti internet e pubblica sui social molte delle sue esperienze e dei suoi scatti. Questo fino a quando tutto è cambiato, quando ha iniziato a raccontare qualcosa di inaspettato, doloroso e pauroso come solo la guerra sa essere. Lo fa attraverso i video che posta nel suo seguitissimo profilo Valerisssh visibile su TikTok.

Sul social mostra la sua quotidianità: dalla vita in un rifugio, agli acquisti che si possono fare al supermercato durante una guerra, ma anche quanto poco cibo si può trovare nei negozi. Lo fa con una sorta di leggerezza, per quanto possibile in un momento come quello che sta vivendo, ma anche cercando di trasmettere messaggi. Come quando mostra la devastazione delle bombe e lancia un appello alla Nato affinché chiuda lo spazio aereo sopra l’Ucraina.

Messaggi potenti, di viva vera e quotidiana. Il profilo di Valerish è seguitissimo e in questi giorni la giovane fotografa sta rilasciando interviste ad alcune delle maggiori emittenti di tutto il mondo come Fox News, CNN e Rai. Perché il suo racconto della guerra è un punto di vista inedito, ma molto importante per vedere come i giovani stanno vivendo questo conflitto. Al Tg 3 ha raccontato di mostrare attraverso i social media come si sente: “Questa è la vita vera: la guerra in Ucraina”. Il suo obiettivo, ha raccontato nell’intervista, è quello di: “Mostrare cosa sta accadendo”.

E Valerish lo fa senza tralasciare nulla, ma anche cercando di guardare alle cose con un pizzico di ironia che, come ci ha insegnato La vita è bella di Roberto Benigni, può aiutare a sopravvivere anche nei momenti più duri. Perché la vita non si ferma e, forse, quello è il pensiero dal quale attingere la forza per andare avanti.

Valerish, la vita in guerra

Immagini forti, reali: i brevi video pubblicati da Valerish sono un punto di vista sul conflitto raccontato da chi lo vive in prima persona sulla propria pelle. Con coraggio, determinazione e quel desiderio di sdrammatizzare i momenti più duri.

Perché la vita di Valerish, quella dei suoi amici, fino a poche settimane fa non era scandita dalle bombe e dalla paura, ma dal normale scorrere delle giornate.

E da quando il conflitto è iniziato sono tante le storie di chi questa guerra la sta vivendo in prima persona. Storie fatte di gesti importanti, di solidarietà, di aiuti. Come quella della donna che si è vista affidare i figli da uno sconosciuto affinché li accompagnasse dalla madre oltre il confine, o la storia di coraggio di Anastasiia Lenna, l’ex Miss Ucraina che ha scelto di combattere per il suo paese.

Tante vite e scelte diverse, che si sommano a quelle di chi in Russia sta manifestando per dire no alla guerra.