La tomba di Dobby salvata dai fan di Harry Potter, il progetto energetico da 430 mln di sterline spostato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ansa Harry Potter

A volte la realtà supera la fantasia e l’amore per un personaggio dei libri (e del cinema) può essere così potente da diventare in arrestabile. E così che i fan di Harry Potter sono riusciti a salvare la tomba di Dobby opponendosi ad un progetto da 430 milioni di sterline.

Dove si trova la tomba di Dobby di Harry Potter

Ma andiamo con ordine. Dove si trova la tomba di Dobby? Questo personaggio è un elfo molto amato dai fan della saga di Harry Potter. Compare infatti ne La Camera dei Segreti e accompagna Harry Potter nelle sue avventure sino ad essere ucciso da Bellatrix Lestragne ne I Doni della Morte.

Nei romanzi J.K. Rowling ha raccontato anche dove viene seppellito Dobby, ossia in una spiaggia nei pressi di Pembrokeshire Coast National Park, nel Regno Unito. Questo lembo di terra, a poca distanza dall’Irlanda, nella zona Sud Ovest della Grande Bretagna, nel corso degli anni è diventata un luogo di pellegrinaggio per i fan di Harry Potter.

Qui infatti è possibile trovare la Dobby’s Grave, una zona indicata come la tomba di Dobby dove in tanti si fermano a lasciare un sassolino con scritto un ricordo o un omaggio per questo personaggio.

Il progetto del cavo sottomarino e la tomba di Dobby a rischio

Questa storia si intreccia con quella di Simon Ludlam, uno dei responsabili dell’installazione del cavo sottomarino Greenlink, realizzato per collegare la centrale elettrica della compagnia nazionale di Wexford con quella situata nel Pembrokeshire.

Qualche tempo fa, grazie ad un’intervista rilasciata da Ludlam alla BBC, i fan di Harry Potter avevano scoperto che il cavo sottomarino sarebbe passato proprio in quella zona. Da quel momento l’ufficio di Ludlam avrebbe iniziato a ricevere centinaia di chiamate con la richiesta di spostare il cavo.

Intervistato nel podcast The Energy Revolution, Simon Ludlam ha raccontato l’episodio rivelando che all’inizio non sapeva assolutamente chi fosse Dobby. Un suo collega però gli avrebbe suggerito di prendere in considerazione seriamente la situazione, per via del potere dei fan di Harry Potter.

A quel punto l’azienda avrebbe studiato un nuovo percorso per l’installazione del percorso del cavo sottomarino, di fatto risparmiando la tomba di Dobby.

“Abbiamo girato tutta l’intervista, abbiamo finito e sono tornato a Londra – ha raccontato durante il podcast -. Poi l’hanno trasmessa un paio di settimane dopo. A quel punto abbiamo iniziato a ricevere centinaia di chiamate, intendo proprio centinaia di chiamate”.

“Un collega mi ha spiegato cosa stava succedendo: A quanto pare, passeremo dritti attraverso la tomba di Dobby. E a quel punto io ho detto: ‘Dobby, chi è Dobby? Non conosco Dobby?’. Ho detto: ‘È un personaggio di fantasia in un libro di fantasia, è tutto di fantasia, di cosa stai parlando?’. Il collega ha detto ‘no, è una cosa molto, molto seria’”.

Dopo aver discusso a lungo con i progettisti sarebbe arrivata la decisione: “Mi hanno spiegato esattamente come deviare il cavo in modo da non avvicinarci minimamente alla tomba di Dobby. Molte persone ne sono state particolarmente contente – ha concluso -, il progetto sta andando avanti e Dobby è felice.”