Perché una donna non dovrebbe mai essere tradita, soprattutto se siciliana

editato in: da

Dicono che la vendetta è un piatto da servire freddo, solo così infatti si ha il tempo di razionalizzare e di meditare il metodo migliore per ripagare con la stessa moneta, chi ci ha fatto soffrire. E se è vero, che per le piccole scaramucce tra amanti e amici, un piccolo gesto di ripicca può essere ponderato, è altrettanto vero che quando si parla di amore e tradimenti, la ragione è l’ultima a essere interpellata.

Perché solo chi è stato tradito può capire quella sensazione così dolorosa che si percepisce nello stomaco, come se una mano forte e gigantesca fosse riuscita ad entrare nel nostro corpo per aggrovigliare i nostri organi e salire su, fino al cuore, per poi distruggerlo.

Forse è la stessa sensazione che ha provato lei, la bellissima fanciulla, protagonista della nostra storia, tradita dopo una fugace e intensa storia d’amore e di passione.

Tutto nasce con un oggetto in ceramica, bellissimo e pregiato, diventato oggi un elemento di design ricercato e particolare: la testa di Moro, un ornamento caratteristico della tradizione siciliana che però nasconde un’interessante leggenda che forse, i vostri compagni dovrebbero conoscere (soprattutto se siete di origini siciliane).

La storia vuole che intorno all’anno 1100, periodo della dominazione dei Mori in Sicilia, nel quartiere di Kalsa di Palermo, una bellissima ragazza “dalla pelle rosea paragonabile ai fiori di pesco al culmine della fioritura” e un giovane Moro si incontrarono e tra loro fu amore a prima vista.

Dopo il corteggiamento ardito e tenace da parte del Moro, la fanciulla siciliana decise di concedersi a lui, ma dopo un primo momento di felicità, la magia di quell’incontro svanì perché la ragazza scoprì che il suo amato sarebbe presto tornato in Oriente dove l’attendevano moglie e figli.

Fu così che la giovane siciliana, sentendosi tradita, uccise il suo amante durante il sonno e gli tagliò la testa. Della testa di Moro ne fece un vaso, esposto sul suo balcone di Palermo, dove piantò diverse erbe aromatiche e che attirò i complimenti di tutti.

Una storia d’amore, gelosia e vendetta da cui sicuramente non prendere esempio. Che ci insegna però, che per precauzione, è meglio non tradire mai una donna, soprattutto se siciliana.