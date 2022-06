Se hai questo famosissimo libro a casa, puoi guadagnare oltre 2mila euro

Anche se non sei un collezionista di libri rari, potresti avere nella tua biblioteca personale un famosissimo romanzo che puoi rivendere fino a guadagnare più di 2mila euro. Il volume in questione non è altro che Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della saga del mago più celebre del nuovo millennio.

Harry Potter e la pietra filosofale, quanto vale la prima edizione

Appare difficile credere che si possa guadagnare fino a 2.100 euro per Harry Potter e la pietra filosofale, dato che si può acquistare facilmente il libro anche online a una cifra ben più ragionevole. Ma la copia che vale così tanto è la prima edizione la cui copertina ha una storia del tutto particolare.

Harry Potter e la pietra filosofale uscì in Inghilterra nel 1997 con il titolo Harry Potter and the Philosopher’s Stone, per Bloomsbury, l’unica che diede fiducia all’allora sconosciuta scrittrice, J.K. Rowling che si era vista sbattere la porta in faccia almeno da altre 11 case editrici prima di riuscire a pubblicare il suo romanzo. L’anno dopo, nel 1998, la Salani ne acquistò i diritti per l’Italia. Fu l’inizio di un successo mondiale che ancora oggi è inarrestabile.

Harry Potter e la pietra filosofale, i dettagli che fanno schizzare il prezzo

La prima edizione italiana del primo libro dedicato a Harry Potter – l’intera saga si compone di 7 volumi, tutti editi da Salani, pubblicati tra il 1998 e 2008 – ha una copertina rigida particolare e diversa da quelle successive. Per questo è ricercatissima e i fan più sfegatati della Rowling sono disposti a spendere anche 2.100 euro per averla.

Vediamo in dettaglio le particolarità di questa cover. Innanzitutto il nome dell’autrice. Siamo abituati a vederlo pubblicato con le sole iniziali del nome, J. K. Rowling. Ma nella prima edizione compare per intero, Joanne K. Rowling. La scrittrice in un’intervista spiegò che la scelta di utilizzare solo le cifre puntate era nata dalla convinzione che i libri avrebbero venduto di più se si fosse creduto che l’autore fosse un uomo anziché una donna. Dunque fu una pura strategia di marketing.

Secondo elemento speciale: nella copertina della prima edizione italiana viene raffigurato Harry Potter, ma è senza i suoi occhiali tondi, oggetto che è diventato distintivo del personaggio e ricercatissimo da tutti i ragazzini del mondo che vogliono somigliare al loro eroe. C’è persino una canzone dedicata al maghetto che s’intitola appunto Occhiali tondi.

Queste particolarità, che possono apparire quasi irrilevanti, rendono la prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale unica e per questo degna di essere collezionata e venduta a una cifra che tocca i 2.100 euro.

Harry Potter, i libri in ordine di pubblicazione

Come ricordato la saga di Harry Potter si compone di 7 volumi, questi i titoli in ordine di pubblicazione: Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l’Ordine della Fenice , Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte.

Dai libri sono stati tratti 8 film, uno in più rispetto ai romanzi perché l’ultimo è stato diviso in due episodi, che hanno avuto un successo esorbitante. Il mito di Harry Potter e il suo mondo magico continuano a vivere attraverso gli spin off, ossia la serie fantasy Animali fantastici, sempre scritta dalla Rowling direttamente per il cinema.