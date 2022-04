Animali Fantastici. I Segreti di Silente vengono finalmente svelati

Il 19 luglio 2022 Animali Fantastici. I Segreti di Silente di J.K. Rowling e Steve Kloves sarà pubblicato in versione cartacea da Salani e in eBook, da Pottermore Publishing. La sceneggiatura completa con contenuti speciali e commenti inediti, uscirà quindi in contemporanea mondiale.

Animali Fantastici. I Segreti di Silente, la trama

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald ha intenzione di prendere il controllo del mondo magico, ma non può fermarlo da solo. Per questo, toccherà al Magizoologo Newt Scamander guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso pasticciere Babbano in una pericolosa missione, in cui incontreranno animali vecchi e nuovi e si scontreranno con i seguaci, sempre più numerosi, di Grindelwald.

Ma con una posta in gioco così alta, per quanto ancora Silente potrà rimanere in disparte? La sceneggiatura ufficiale di Animali Fantastici. I Segreti di Silente completa perfettamente l’esperienza del film, e invita i lettori a esplorare ogni scena del copione scritto da J.K. Rowling e

Steve Kloves. Sono inclusi contenuti speciali inediti e contributi di David Yates, David Heyman, Jude Law, Eddie Redmayne, Colleen Atwood e molti altri.

Animali Fantastici. I Segreti di Silente, il film

Il film, Animali Fantastici. I Segreti di Silente, terzo episodio della saga ambientata nello stesso mondo magico di Harry Potter, esce nelle sale il 13 aprile. Vero protagonista è Silente, simbolo del bene per eccellenza, che deve fronteggiare la sua controparte, Grindelwald, sinonimo del Male.

A interpretare il potente mago buono è Jude Law che ha commentato così il suo personaggio: “Ho apprezzato molto l’opportunità di svelare il passato di Silente. Nell’ultimo film già c’erano degli accenni, ma qui abbiamo approfondito il suo legame giovanile con Grindelwald e il punto in cui ha iniziato a logorarsi. Un tempo Albus condivideva con Grindelwald opinioni estreme sui babbani, che poi ha reputato sbagliate, facendo un passo indietro. Ma il giuramento di sangue che ancora lo lega al mago oscuro gli impedisce di affrontarlo apertamente. Per farlo, dovrà creare una squadra e incoraggiare le persone che sceglie a eccellere nelle loro capacità, a trovare il coraggio necessario per affrontare la minaccia”, come riporta Tv, Sorrisi e Canzoni.

Realizzare il terzo capitolo di Animali fantastici non è stata cosa semplice. Da un lato il Covid ha ritardato le riprese di sei mesi, dall’altro Johnny Depp, che ha dovuto abbandonare il progetto per questioni giudiziarie legate ad Amber Heard, è stato sostituito con Mads Mikkelsen per interpretare Grindelwald. E poi costi di produzione si sono rivelati ingenti, compresi i 22mila chili di polistirolo polverizzato serviti per ricreare le strade innevate di Berlino.