Chi è Roberta Pelachin, moglie di Giulio Giorello

editato in: da

Roberta Pelachin è la moglie del celebre filosofo Giulio Giorello, venuto a mancare a 75 anni – compiuti da poco – il 15 giugno 2020. I due si erano sposati pochi giorni prima della dipartita del celebre accademico, laureato due volte in Filosofia e in Matematica, e tra i massimi esperti di epistemologia.

Per quanto riguarda invece la consorte, ricordiamo che è laureata in Filosofia. Il focus della sua attività di intellettuale è stato negli anni molto vario: nel corso del tempo, si è infatti occupata di biologia, neuroscienze, etologia, dando spazio anche alla mitologia. Il suo nome è famoso non solo per la storia d’amore con Giulio Giorello, ma anche per l’attività di saggista.

Roberta Pelachin ha infatti pubblicato diversi libri dedicati a temi come la storia della scienza. Nel 2014, si è cimentata anche con un altro genere grazie alla silloge poetica La Fiamma della (Co)scienza. Quattro anni dopo, ossia nel 2018, si è messa nuovamente alla prova con la poesia, pubblicando la raccolta Immagini e Canti.

Quando si parla del mondo professionale della moglie di Giulio Giorello (noto anche per la sua grande passione per fumetti e supereroi), è doveroso citare il ricco canale YouTube, palcoscenico web che la vede divulgatrice sensibile e preparata su argomenti che vanno dalla bioetica, all’epigenetica, fino al rapporto tra fiabe e scienza.

Come si può evincere dal suo profilo ufficiale di Facebook, Roberta Pelachin è nata a Milano, città dove vive ancora oggi. La moglie di Giorello come già detto è laureata in Filosofia, disciplina che ha studiato presso l’università statale del capoluogo lombardo. Si potrebbe andare avanti davvero tanto a elencare le tappe importanti della sua lunga attività di filosofa e di scrittrice! La Pelachin, i cui libri hanno prefazioni curate spesso dal consorte, è stata per esempio insignita, nel 2014, del premio letterario Lord Glenn alla carriera.

Più volte relatrice di conferenze e docente in laboratori, ha condiviso il suo sapere su diversi aspetti, tra i quali è possibile citare il percorso che porta alla nascita di un testo di divulgazione scientifica. Concludiamo ricordando che è presente anche su Instagram – con un profilo sul quale è stato pubblicato solamente un post – e che con Giulio Giorello non ha avuto figli.