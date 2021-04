La Regina e il Principe Carlo sorridenti al parco: le foto ufficiali di Pasqua

editato in: da

Elisabetta II, 69 anni da Regina: il record della Sovrana

I festeggiamenti di Pasqua della Royal Family sono entrati nel vivo e non potevano mancare le foto ufficiali. La Regina Elisabetta e il Principe Carlo sono i protagonisti di due scatti molto “bucolici”, che li ritraggono felici e sorridenti negli splendidi giardini di Frogmore House.

Madre e figlio si godono l’aria fresca della primavera, circondati dagli alberi in fiore. Lui impeccabile ed elegante come sempre, con un lungo cappotto color cammello. Anche la Regina ha scelto per l’occasione un loden, ma di un verde scuro, arricchito dall’immancabile foulard che le cinge il capo.

“La Regina e il Principe di Galles si godono una passeggiata nel parco di Frogmore House, Windsor. Questa immagine è una delle due rilasciate per celebrare il fine settimana di Pasqua”, recita il post condiviso sul profilo Instagram ufficiale della Royal Family, quello della Regina. L’altro scatto, invece, è stato pubblicato nell’account Clarence House, profilo dedicato interamente al Principe di Galles.

Le due foto sono state realizzate dal fotografo Chris Jackson, anche lui felice di condividere il suo importante lavoro nel suo account Instagram in cui ha dedicato ai Reali una speciale dedica. Il fotografo si è detto onorato di aver ricevuto questo importante incarico, ma anche molto emozionato nella speranza che siano di buon auspicio per tutte le famiglie che stanno vivendo il difficile periodo della pandemia.

La Regina Elisabetta appare raggiante e serena, nonostante queste ultime settimane siano state parecchio “turbolente” in famiglia, per usare un eufemismo. Meghan Markle e il nipote Harry – in attesa della secondogenita – hanno sollevato un bel polverone con l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, a pochi giorni dall’ufficializzazione della Megxit che hanno fortemente voluto. Sono fioccate accuse, anche parecchio pesanti (come dimenticare quella di razzismo, o la dichiarazione di Meghan a proposito della depressione e del tentato suicidio), tuttavia l’inossidabile Regina sembra essersi lasciata già tutto alle spalle.

Come rivelato dal biografo reale Andrew Morton, la Sovrana avrebbe già perdonato il nipote e la moglie. Del resto non è mai stata un segreto la sua particolare passione per Harry, un’anima fragile e delicata che ricorda moltissimo quella di Margaret, la sua adorata sorella.

Di certo nella foto di Pasqua salta agli occhi l’assenza di William e Kate, che sono i più vicini alla nonna e che le sono rimasti al fianco soprattutto nei momenti più difficili.

In verità secondo quanto svelato da Hello, il Duca e la Duchessa di Cambridge non passeranno la Pasqua con la Sovrana ma con la famiglia della Middleton. Probabilmente raggiungeranno Amner Hall, la loro residenza nel Norfolk, e la cosa non avrebbe proprio fatto felice la Regina. Tutti i nipoti così saranno lontani.

Sembra proprio che lo sbocciare della primavera stia coincidendo con un periodo di rinascita per la Royal Family. La Regina è tornata in attività con la sua prima uscita ufficiale in pubblico, dopo un lungo periodo di fermo dovuto alla pandemia. Senza dimenticare la grande paura per le condizioni del marito il Principe Filippo, che a febbraio è stato ricoverato in ospedale a causa di un malore ma sembra fortunatamente essersi ristabilito.

Le celebrazioni di Pasqua sono un momento importante per la Regina e la sua famiglia, da sempre impegnati in eventi ufficiali ai quali l’anno scorso hanno dovuto però rinunciare. Quest’anno, invece, la Sovrana è riuscita a celebrare il tradizionale Maundy Thursday, seppur con le dovute precauzioni. In genere nel giovedì che precede la domenica di Pasqua consegna delle monete simboliche in premio a persone che si sono distinte per i loro servigi alla nazione. Non ha potuto farlo di persona, ma ha optato per una celebrazione a distanza, inviandole per posta con ben 190 lettere scritte di suo pugno.

Anche il Principe Carlo sta facendo la sua parte nelle celebrazioni di Pasqua e in occasione del weekend di festa ha deciso di registrare una poesia di Gerard Manley Hopkins, che sarà trasmessa domenica 4 aprile allo Stonyhurst College nel Lancashire. Per l’occasione ha scelto La grandezza di Dio, un testo meraviglioso che parla di speranza. E di questi tempi è proprio quel che serve a tutti, Reali e non.