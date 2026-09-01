Siamo così: non serve fingere che vada tutto bene

“Va tutto bene.” Quante volte lo diciamo anche quando non è vero? Forse essere forti non significa trattenere tutto.

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Redazione

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.

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La salute mentale è importante e il primo passo è essere sincere con noi stesse riconoscendo che qualcosa non va. L’educazione, le imposizioni sociali spesso ci portano a “fingere” di stare bene quando invece non è così. Alice Basso ci racconta in Siamo così come è uscita dal pregiudizio raccontando anche le sue debolezze e i momenti no attraverso i social.

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