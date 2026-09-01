Siamo così: non serve fingere che vada tutto bene

La salute mentale è importante e il primo passo è essere sincere con noi stesse riconoscendo che qualcosa non va. L’educazione, le imposizioni sociali spesso ci portano a “fingere” di stare bene quando invece non è così. Alice Basso ci racconta in Siamo così come è uscita dal pregiudizio raccontando anche le sue debolezze e i momenti no attraverso i social.