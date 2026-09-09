La strana onda comparsa su Saturno: cosa significa in astrologia

Nell’atmosfera di Saturno è apparsa una strana onda a forma di decagono. Un fenomeno inatteso che potrebbe influire sui segni dei Pesci e dell’Acquario

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

ANSA Saturno

Saturno è il pianeta con gli anelli, ma da qualche anno è anche il pianeta delle onde. Da qualche anno, sopra il Polo Sud del pianeta si è formata una strana onda a forma di decagono. Nessuno conosce i motivi che hanno portato alla formazione di questo fenomeno a dieci lati: nell’atmosfera terrestre non c’è nulla di paragonabile. Come tutto ciò che accade tra le stelle, anche l’onda di Saturno potrebbe influire sull’astrologia.

L’onda decagonale su Saturno

Tra il 1980 e il 1981 le sonde Voyager mostrarono per la prima volta il polo nord di Saturno. Nelle spettacolari foto si scorse la presenza di una corrente a getto atmosferica a forma di un enorme e luminoso esagono. In seguito si scoprì che si trattava di una formazione stabile, nata dall’equilibrio tra diversi vortici atmosferici e correnti. L’esagono luminoso è ancora presente al polo nord, così come riportato sulla rivista Science Advances dai ricercatori guidati da Agustín Sánchez-Lavega dell’Università dei Paesi Baschi.

Niente del genere era invece stato registrato al polo sud di Saturno, almeno fino a poco tempo fa. Il lato meridionale del pianeta con gli anelli è oggetto di frequenti osservazioni: con le giuste circostanze lo si può osservare anche dalla Terra. Ed è proprio restando con i piedi per terra che il telescopio spaziale Hubble ha iniziato, nel 2023, a osservare un fenomeno sconosciuto. Una debole formazione poligonale, fotografata per la prima volta nell’agosto 2024 e in seguito l’anno successivo.

Analisi più approfondite hanno dimostrato che si tratta di un’enorme onda a dieci late, posizionata all’interno di una delle potenti correnti a getto di Saturno. Così grande da estendersi attraverso più strati dell’atmosfera. L’onda, spiega la responsabile scientifica del programma Opal di Hubble Amy Simon, “è che sembra essersi formata solo di recente”. La domanda adesso, si chiede l’atronoma, è: “perché si è formata improvvisamente proprio ora, quando non ne avevamo mai vista traccia prima d’ora?”. Un mistero ancora tutto da svelare.

Il significato in astrologia

L’onda decagonale non influisce direttamente sugli oroscopi, ma gli si potrebbe attribuire un profondo significato simbolico, legato in particolare al numero 10. È un numero legato al completamento di un ciclo e al passaggio a una nuova fase. Il 10 indica ordine e struttura, responsabilità e costruzione. Ben si lega a Saturno, il pianeta che rappresenta tempo, disciplina, limiti, responsabilità e trasformazione attraverso la maturità.

La grande onda decagonale di Saturno simboleggia la fine di un ciclo, l’ordine nel caos e una nuova vita che arriva dalla presa delle proprie responsabilità. Dieci porte si chiudono, ma non per lasciarti fuori: per mostrarti che è arrivato il momento di scegliere quale aprire.

In particolare, interessa coloro nati sotto il segno dei Pesci e dell’Acquario, due segni in grado di influenzare le onde collettive e, negli ultimi anni, attraversati proprio da Saturno. In Acquario il pianeta ha strutturato grandi movimenti collettivi e digitali. In Pesci, toccando l’elemento acqua, ha portato struttura ma anche un’immersione nel mondo della spiritualità, della salute mentale, dell’arte e dell’inconscio collettivo.