Fonte: Unsplash Natale sostenibile: ecco qualche idea da considerare per i vostri regali

Il Natale si avvicina e con lui la corsa ai regali: non voglio entrare nel trito e ritrito ritornello del consumismo e meno che mai spingervi a fare acquisti in modo smodato e incontrollato solo perché è Natale, anzi. Proprio perché è Natale, potremmo dare noi l’esempio per cominciare a cambiare qualcosa. Potremmo essere noi il primo anello di una catena di sostenibilità che potrebbe portare lontano. Vogliamo provarci?

Idee regalo per un Natale sostenibile: il fatto in casa

Biscotti, confetture, pot pourri di fiori, saponette… ci sono mille cose che si possono realizzare in casa e confezionare con amore e in modo grazioso ed elegante. I vasetti possono poi essere recuperati e il contenuto… beh, si mangia! Se non siete in grado di realizzare in casa cose di questo tipo, potete acquistarle: in questo caso, privilegiate con la vostra scelta le piccole realtà a km zero. Sarà una scelta non solo sostenibile, ma che aiuterà anche aziende che, in particolare in queste occasioni, soffrono la concorrenza dei grandi colossi del web.

Idee regalo per un Natale sostenibile: un’esperienza invece di un oggetto

È una cosa a cui spesso non si pensa, ma perché non regalare un’esperienza, invece di un oggetto? Un corso on line o dal vivo, uno spettacolo a teatro, un abbonamento per il cinema, una gita per andare a vedere un orto botanico o un museo… le esperienze, alla fine, sono ciò che davvero resta nel cuore!

Idee regalo per un Natale sostenibile: il primo passo per cambiare

Una borraccia termica, un set di detersivi in polvere sfusi per il bucato o per la cucina, dei cosmetici solidi: fate provare cose che magari voi utilizzate da tempo e con cui vi trovate bene, per far vedere quanto è facile cambiare vita con piccoli gesti.

Idee regalo per un Natale sostenibile: qualcosa che effettivamente serve

E infine, pensate a qualcosa che effettivamente serve. In questo caso, bisogna muoversi con discreto anticipo, in modo da intercettare possibili desideri o necessità del destinatario e acquistare quello che davvero vuole o di cui ha bisogno. È vero che c’è sempre la possibilità del reso, ma pensate che, in caso vi riforniate da piccole realtà o commercianti, è una meccanica di più difficile gestione, rispetto ad un acquisto a colpo sicuro.