Si rinnova la collaborazione tra Acqua dell'Elba e Fondazione Humanitas per la ricerca: al via la campagna "La Ricerca illumina la via per la salute"

Fonte: Ufficio Stampa Acqua dell'Elba Il dono solidale di Acqua dell'Elba

Il Natale 2023 profuma di buono e di solidarietà. Acqua dell’Elba, azienda Made in Italy che valorizza l’Isola e racchiude in un flacone le melodie dei profumi del suo mare, rinnova la collaborazione con l’ente no-profit Fondazione Humanitas per la ricerca per promuovere la campagna La Ricerca illumina la via per la salute. La raccolta fondi è dedicata allo sviluppo di studi dedicati alla cura di malattie sempre più diffuse come tumori, infarto, ictus, patologie autoimmuni, neurologiche e osteoarticolari.

L’iniziativa solidale di Acqua dell’Elba

L’impresa familiare, fondata 22 anni fa da Fabio Murzi, Chiara Murzi e Marco Turoni, ha donato a Fondazione Humanitas un’ampia selezione di oltre 1000 prodotti. Tra questi spiccano i profumatori per ambienti Casa dei Mandarini, candele profumate Note di Natale e Isola di Montecristo, profumi da donna e da uomo. Tutti gli articoli sono acquistabili sulla piattaforma di e-commerce della Fondazione Humanitas per la Ricerca e l’intero ricavato sarà devoluto a sostegno della Fondazione Humanitas.

Non solo. Per tutto dicembre, in tutti i punti vendita monomarca Acqua dell’Elba è disponibile il profumatore Casa dei Mandarini da 500 mL con tappo personalizzato con il logo Fondazione Humanitas per la ricerca. Il 10% del ricavato della vendita di questo prodotto viene donato per intero alla Fondazione.

Fonte: Ufficio Stampa Acqua dell'Elba

La collaborazione con Humanitas

L’alleanza tra la Fondazione e Acqua dell’Elba inizia nel 2022 e riprende un anno dopo con gli stessi obiettivi e con la volontà di fare sempre di più per la ricerca, unica speranza per moltissimi pazienti in cerca di risposte certe. “La collaborazione tra Acqua dell’Elba e Fondazione Humanitas per la Ricerca ha preso il via nel 2022 con la campagna L’Essenza della Ricerca, che ha coniugato l’essenziale e instancabile lavoro condotto quotidianamente dai ricercatori di Humanitas all’essenza dei profumi di Acqua dell’Elba che, pur in maniera diversa, si prendono anch’essi cura del ben-essere della persona. Ora rinnoviamo con grande soddisfazione questa preziosa partnership, che trova nuova forza nella campagna del 2023 La Ricerca illumina la via per la salute”, ha spiegato Fabio Murzi, Presidente di Acqua dell’Elba e della Fondazione Acqua dell’Elba.

E ancora: “Proprio le luci del Natale ci offrono infatti l’occasione per ribadire la necessità della Ricerca e del sostegno a essa. Come Acqua dell’Elba siamo convinti che la ricerca sia fondamentale in tutti i campi, dalla salute alla sostenibilità. Per questo, anche attraverso la Fondazione Acqua dell’Elba, portiamo avanti durante tutto l’anno iniziative e progetti a vantaggio del territorio elbano e del resto del Paese, convinti dell’importanza di restituire ai nostri clienti, e a tutti gli altri cittadini, anche solo una parte dell’affetto e della fiducia che quotidianamente ci riservano”.

Il proposito è certamente quello di fare sempre di più per la Ricerca, diventata fondamentale nel trattamento di diverse patologie che fino a poco tempo fa non lasciavano scampo: “Vogliamo espandere la Ricerca scientifica per superare i confini del sapere e portare benefici concreti alle persone – sostiene il professor Alberto Mantovani, Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca – ma soprattutto vogliamo migliorare le cure e la prevenzione, perché solo così la Ricerca scientifica può essere la cintura di sicurezza dell’umanità”, ha concluso.

