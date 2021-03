Film da non perdere su Amazon Prime Video

editato in: da

Spesso quando si decide di vedere un film si impiega più tempo a sceglierlo che a guardarlo. Non è solo una battuta: quanti di voi si sono ritrovati a fare zapping da una categoria all’altra per poi scoprire di non avere più abbastanza tempo per vedere il film? Questa guida vuole essere un aiuto proprio per evitare queste perdite di tempo, che potrebbero essere sfruttate in modo migliore. E così ci pensiamo noi a dirvi quali sono i migliori film Amazon Prime da non perdere assolutamente.

Amazon Prime Video è entrato nelle nostre case un po’ in sordina, quasi in punta di piedi. Dopo il boom delle piattaforme streaming, con Netflix ad aprire le fila, il colosso dell’e-commerce ha puntato anche su film e telefilm. E così, chi aveva già l’abbonamento a Prime si è trovato questo piccolo tesoro tra le mani. Chi ancora non lo aveva, ha colto la palla al balzo per effettuare l’iscrizione. Dopo un catalogo di produzioni esterne, la multinazionale di Seattle ha cominciato a produrre contenuti propri, ai quali mettere il suo marchio. I film da vedere su Amazon Prime sono moltissimi, e la maggior parte sono di eccezionale qualità. Sulla piattaforma streaming troverete pellicole per tutti i gusti che sapranno accontentare anche il cinefilo più esigente. Ma ora veniamo a noi e andiamo a vedere quali sono i migliori film Amazon Prime da non perdere.

Jurassik Park

Uno dei film da vedere su Amazon Prime è assolutamente “Jurassik Park”. Tratto dall’omonimo romanzo di Michael Chrichton, è uscito al cinema nel 1993. Jurassik Park è un cult dell’industria cinematografica e uno dei film più famosi del grande regista Steven Spielberg. Considerata la prima pellicola ad alto budget a essere girata in CGI, ha vinto tre Oscar e numerosi premi. Il film è ambientato su Isla Nublar, piccola isola di proprietà dell’azienda InGen, situata a 120 miglia a nord-ovest della Costa Rica. Qui il proprietario della società, il signor Hammond, ha clonato i dinosauri con l’obiettivo di rendere Isla Nublar un grande parco giochi per turisti. Purtroppo le cose vanno storte sin dall’inizio: i dinosauri non sono animali qualsiasi, e gli esseri umani… beh, per loro sono cibo.

Lo Squalo

Anche qui, un grande classico di Steven Spielberg. “Lo Squalo” è uno dei film su Amazon Prime più visti nella storia del cinema. Campione d’incassi, viene considerato uno dei punti di svolta che hanno spianato la strada per l’avvento della cosiddetta “Nuova Hollywood”. Ha vinto tre premi Oscar e consacrato Spielberg come regista (all’epoca aveva solo 28 anni). “Lo Squalo” è ambientato nell’isola immaginaria di Amity e racconta la storia di un enorme squalo bianco che attacca e uccide i bagnanti per il solo gusto di farlo. Sulle sue tracce si metteranno un cacciatore di squali, un biologo e il capo della polizia locale: ma catturarlo non è facile come sembra.

Bombshell – La voce dello scandalo

Tra gli Amazon Prime Video film, degno di nota è “Bombshell – La voce dello scandalo”. Uscito nel 2019, presenta un cast d’eccellenza, con le tre protagoniste principali interpretate da Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie. “Bombshell” è la ricostruzione del caso Roger Ailes, potente capo di Fox News accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti. Il caso ricorda quello di Harvey Weinstein: Ailes, vicino al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attacca l’anchorwoman di Fox News Megyn Kelly per aver incalzato il tycoon sulla sua misoginia. Licenzia poi Gretchen Carlson, giornalista vicina ai temi del femminismo, che gli fa causa così per molestie sessuali, spingendo così il primo pezzo del domino che farà cadere Ailes in disgrazia.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

Pronti a scoprire come l’anello finì nella Contea? Tra i film da vedere su Amazon Prime Video c’è “Lo Hobbit”, perla del cinema hollywoodiano. Il regista Peter Jackson torna nella Terra di Mezzo per raccontare l’inizio del fantastico viaggio che porterà a formare la compagnia dell’anello in futuro. La storia narra le gesta dell’hobbit Bilbo Baggins, all’epoca un giovane desideroso di vivere un’avventura. Bilbo viene reclutato da Gandalf il Grigio insieme a tredici nani: obiettivo, aiutarli a riconquistare il Regno di Erebor, caduto in disgrazia a causa dell’attacco del drago Smaug.

Fight Club

“La prima regola del Fight Club è non parlare del Fight Club”. Se avete sentito spesso questa frase ma non sapete a cosa si riferisce, forse è il caso che vediate questo cult interpretato da Brad Pitt, Edward Norton ed Helena Bonham Carter. Tratto dall’omonimo romanzo visionario dello scrittore Chuck Palahniuk, racconta la storia di un uomo (la cui identità non viene mai svelata) insoddisfatto della propria vita. Per sopravvivere, il personaggio interpretato da Edward Norton finge di avere varie malattie terminali, partecipando a gruppi di supporto. In uno di questi incontra Marla, anche lei afflitta dallo stesso problema. Ma la sua vita subisce una svolta quando incontra l’eccentrico venditore di saponette Tyler Durden, con il quale instaura una forte amicizia, che li porterà a creare il Fight Club, un circolo dove vengono organizzati combattimenti violenti tra adulti insoddisfatti della propria vita. Ma non tutto quello che vedrete è ciò che realmente sembra.

Sul più bello

“Sul più bello” è un film Amazon Prime Esclusive tanto leggero e divertente quanto potente e drammatico. Si tratta di una produzione italiana del 2020 interpretata dagli attori Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, ed Eleonora Gaggero. Marta è una ragazza di 19 anni simpatica e allegra, che purtroppo soffre di una malattia rara. Dotata di una forza di spirito e di carattere fuori dal comune, non risponde ai classici canoni di bellezza cui la televisione ha abituato le adolescenti. Marta ha un desiderio: essere amata dal ragazzo più bello di tutti. Gli amici tentano di dissuaderla, ma quando conosce Arturo decide di conquistarlo e fare di tutto per farlo innamorare. Ci riuscirà? Preparate i fazzoletti.

Hannibal Lecter – Le origini del male

Se volete sapere come è cominciata la storia di Hannibal, il cannibale più famoso della storia del cinema, “Le origini del male” è il film Amazon Prime che fa per voi. Il giovane Hannibal è un ragazzo lituano che vive le atrocità della Seconda Guerra Mondiale e che a causa di tutti i traumi visti e vissuti sulla sua pelle perde la voce. I suoi genitori sono morti, e lui viene spedito in un orfanotrofio, dove subisce quotidiane violenze da parte dei suoi compagni. Decide di fuggire dall’Unione Sovietica, supera i confini blindati della cortina di ferro e si rifugia a Parigi, a casa di uno zio. L’uomo è morto, ma il giovane Hannibal è accolto in casa dalla vedova, la giapponese Lady Murasaki Shibuku. È lei che lo introduce ai piaceri della vita: il buon cibo, la musica e la pittura. Hannibal ricomincia a parlare, ma i suoi demoni sono troppi per essere placati. E a lui non resta che alimentarli.

Jona che visse nella balena

“Jona che visse nella balena” è un film drammatico del 1993 con Jean-Hugues Anglade e Juliet Aubrey. Ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, racconta la vita di Jona Oberski, un bimbo di sette anni che viene portato in un campo di concentramento insieme ai genitori perché ebreo. Il piccolo Jona conosce subito cos’è la violenza, il filo spinato, le angherie dei nazisti e dei ragazzini che lo umiliano. E così si rifugia in un mondo tutto suo, anche grazie all’amore dei suoi genitori, che gli hanno costantemente ripetuto di “non odiare nessuno”. Una storia che fa male, perché di Jona ne sono purtroppo esistiti milioni.

Il principe cerca moglie

Esilarante commedia del 1988 con protagonista il grande Eddie Murphy, “Il principe cerca moglie” è uno dei cult presenti nel catalogo Amazon Prime da vedere assolutamente se si vuole passare una serata a sbellicarsi dalle risate. In questa pellicola Eddie Murphy è il principe Akeem Joffer, erede al trono dell’immaginario e ricchissimo paese africano di Zamunda, che deve sposarsi con una donna scelta dal padre. Non è questo però che vuole Akeem, che insieme al suo servo Semmi lascia il paese e va negli Stati Uniti per cercare una donna che lo ami per quello che è davvero, e non per il suo status. I due sbarcano nel Queens, dove Akeem si innamora di Lisa McDoweell, una ragazza che lavora in un fast food. Akeem riesce a farsi assumere e non rivela mai che è un principe: ed è qui che la commedia ha inizio.

Mr. and Mrs. Smith

“Mr. and Mrs. Smith” va visto anche solo per il fatto che è il film che ha fatto innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie. Uscito nel 2005, racconta la storia di una coppia di killer su commissione, John e Jane Smith. Sono sposati da anni, ma nessuno dei due è a conoscenza del lavoro dell’altro. Fino a che un giorno non vengono ingaggiati per lo stesso lavoro, ossia impedire il trasferimento di un detenuto, Benjamin Danz. Quando scoprono la loro vera identità, cercano di uccidersi l’uno con l’altro. Ma proprio in quel momento scoprono di essere ancora follemente innamorati, e si alleano contro i rispettivi datori di lavoro.