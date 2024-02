Fonte: Instagram Elisabetta Gardini Mauro Mason Elisabetta Gardini

Mauro Mason negli ultimi anni è stato al fianco di Elisabetta Gardini, oggi Onorevole di Fratelli d’Italia con un passato nel mondo dello spettacolo. Un uomo che, proprio come la compagna, non ha mai esposto la propria vita privata sui social, come ormai è d’uso per molti, preferendo vivere la storia d’amore con la Gardini nel massimo riserbo. L’ex pilota di Alitalia si è spento lo scorso 14 febbraio all’età di 68 anni.

Mauro Mason, la carriera come pilota in Alitalia

Classe 1956, Mauro Mason era originario di Padova dove si era laureato a pieni voti in Scienze geologiche e della Terra alla fine degli anni Settanta. A distanza di poco tempo, poi, aveva deciso di intraprendere un percorso diverso, frequentando la Scuola di volo di Alitalia, ex compagnia di bandiera del nostro Paese, e specializzandosi in scienze e tecnologie aeronautiche, come riporta il suo profilo Linkedin.

Nel 1983 aveva conseguito la licenza come pilota commerciale e di linea e da quel momento era iniziata la sua carriera nella compagnia, durata per ben 25 anni. È stato Capitano di linea oltre che istruttore ed esaminatore, tra i docenti incaricati di preparare i futuri piloti a intraprendere il loro percorso sui mezzi Alitalia.

Mauro Mason, la passione per il volo e l’imprenditoria

Conclusa l’attività come pilota, Mauro Mason aveva continuato a interessarsi di volo, ma in modo diverso. Come riporta sempre il suo profilo Linkedin piuttosto aggiornato, dal 2003 al 2006 ha lavorato come responsabile della sicurezza aeroportuale per l’Associazione Italiana Operatori Aeroportuali in diversi ambiti, dai sistemi di gestione della sicurezza ai regolamenti internazionali aeroportuali, fino alla prevenzione delle incursioni in pista e alle operazioni All Weather negli aeroporti.

Nel 2009 era stato nominato consigliere delegato (o CEO, come si usa dire oggi) di Aerodata Italia, incarico che ha ricoperto fino alla sua morte avvenuta il 14 febbraio 2024 all’età di 68 anni, come confermato dalla compagna Elisabetta Gardini. In ultimo, Mauro Mason aveva iniziato lo scorso anno una nuova attività lavorando come direttore esecutivo di SME Connect, una delle reti più grandi a sostegno del settore delle medie imprese in Europa.

Mauro Mason, l’ultimo amore di Elisabetta Gardini

Al di là delle imprese professionali, il nome di Mauro Mason purtroppo è balzato agli onori della cronaca per via della sua prematura scomparsa. Finora di lui non si era mai parlato, neanche quando aveva iniziato una bella storia d’amore con Elisabetta Gardini, nota come attrice negli anni Ottanta e Novanta e poi passata alla politica, dapprima nel partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, e poi in quello dell’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

Sempre molto riservati in merito alla loro vita di coppia, le indiscrezioni raccontano di un primo incontro avvenuto quando Mason era ancora pilota di Alitalia e la Gardini si destreggiava tra spettacoli teatrali e film televisivi. Ci volle molto tempo, però, prima che scoccasse la scintilla.

L’Onorevole di FdI, infatti, era stata sposata per molti anni con il primo (e unico) marito Luca Fazi, fotografo con cui ha avuto il figlio Pietro e poi divorziato nel 1995, successivamente aveva avuto una relazione con il regista Ferdinando Balestra, in verità mai confermata dalla diretta interessata. Gli ultimi anni sono stati quelli dell’amore con Mason, per la cui scomparsa ha speso splendide parole: “Ringrazio per il fiume d’affetto che sto ricevendo in queste ore, un affetto che sottolinea, ancora una volta, quanto Mauro fosse amato da tutti per la sua serietà, la sua eleganza e la sua bontà d’animo” ha dichiarato l’Onorevole dopo la scomparsa del compagno”.