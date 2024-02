Mauro Mason, morto il compagno di Elisabetta Gardini

Fonte: Instagram Elisabetta Gardini Elisabetta Gardini e Mauro Mason

Un grave lutto ha scosso la vita dell’Onorevole Elisabetta Gardini: a 68 anni, è infatti deceduto il suo compagno Mauro Mason. L’uomo, ex pilota di Alitalia, è scomparso il 14 Febbraio dopo un rapido decorso di malattia. Era legato da tempo alla deputata di Fratelli d’Italia, che ha ringraziato quanti, negli scorsi giorni, le hanno fatto sentire la propria vicinanza.

Mauro Mason e l’amore per Elisabetta Gardini

Classe 1956, Mauro Mason aveva lavorato per 25 anni come pilota per Alitalia, diventanto successivamente manager della stessa compagnia. Laureato in Geologia, aveva affiancato alla passione per il volo quella per l’imprenditoria, con diverse esperienze sia in Italia che all’estero.

Mauro Mason ed Elisabetta Gardini, entrambi originari di Padova, si conobbero negli anni ’80, quando lei non era ancora scesa in campo politico. Lui era un pilota di Alitalia, lei una giovane attrice di cinema e tv: l’amicizia tra i due si protrasse per molti anni prima di trasformarsi in amore. L’Onorevole è stata infatti sposata con il fotografo Luca Fazi dal 1987 fino al 1995: da lui, ha avuto nel 1990 il suo unico figlio, Pietro. Successivamente ha avuto una relazione con il regista Fernando Balestra, che ha diretto molti dei suoi spettacoli teatrali e che è scomparso nel 2016.

Accanto a Mauro Mason, invece, la Gardini ha trascorso serenamente gli ultimi anni, vivendo prevalentemente a Roma: “Ringrazio per il fiume d’affetto che sto ricevendo in queste ore, un affetto che sottolinea, ancora una volta, quanto Mauro fosse amato da tutti per la sua serietà, la sua eleganza e la sua bontà d’animo” ha dichiarato l’Onorevole dopo la scomparsa del compagno.

Chi è Elisabetta Gardini

Elisabetta Gardini, nata a Padova il 3 giugno 1956, è vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. Debuttò negli anni ’80 come attrice, dopo essersi diplomata alla Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman: sul palco, recitò accanto a divi del calibro di Giorgio Albertazzi e dello stesso Gassman. La popolarità arrivò tuttavia con la televisione: tra i programmi da lei condotti, ci sono anche Domenica In e Unomattina. Nel 1984, salì sul palco dell’Ariston accanto a Pippo Baudo per condurre il Festival di Sanremo. La sua ultima esperienza attoriale risale al 2003 con la serie tv Un caso di coscienza.

La carriera politica ebbe invece inizio nel 1994, anno in cui Elisabetta si candidò alla Camera dei deputati sostenuta dalla coalizione centrista Patto per l’Italia: in quell’occasione, ottenne il 20,63% dei voti, ma fu sconfitta dai candidati del Polo delle Libertà Emma Bonino. Fu eletta invece per la prima volta deputata nel 2006 militando nelle liste di Forza Italia. Nel 2008 ricoprì l’incarico di Europarlamentare sempre nel partito di Silvio Berlusconi.

L’addio a Forza Italia arrivò nel 2019: “Le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la stima che mi ha sempre dimostrato, non merita questa agonia” spiegò. In quello stesso anno, decise di candidarsi alle europee del 26 maggio nella circoscrizione Italia nord-orientale per Fratelli d’Italia. Proprio in qualità di iscritta al partito di Giorgia Meloni, nel 2022 è stata eletta nuovamente alla Camera dei Deputati.