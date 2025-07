Chi è Mark, il fratello di Jannik Sinner sugli spalti a Wimbledon

Abbiamo visto spesso un ragazzo che, pur non brandendo una racchetta, è diventato presenza fissa nelle inquadrature delle partite di tennis di Jannik Sinner. E anche della finale di Wimbledon 2025. Non siede tra i Vip, non indossa occhiali da sole scuri né cerca l’obiettivo: sta lì, composto, partecipe, pronto a esplodere in un sorriso o in un applauso. È Mark Sinner, il fratello maggiore del campione di tennis vincitore di quattro Slam. E se è vero che dietro ogni grande atleta c’è sempre una rete di affetti solidi, quella di Mark è una delle maglie più forti e discrete di questa squadra.

Negli ultimi anni, la passione per Jannik Sinner è letteralmente esplosa, rivolgendo l’attenzione non solo sul giovane fuoriclasse di Sesto Pusteria, ma anche sulla sua famiglia. E mentre mamma Siglinde e papà Hanspeter si ritrovano spesso coinvolti nei racconti che riguardano la sua formazione, è stato proprio il numero uno al mondo a spingere suo fratello sotto la luce della ribalta, con affetto e una punta di ironia.

Chi è Mark Sinner

Mark Sinner, nato a Rostov sul Don – in Russia – nel 1998 e adottato dalla famiglia Sinner quando aveva appena nove mesi, è cresciuto nella stessa cornice di montagne, disciplina e sobrietà che ha forgiato anche Jannik Sinner. Tre anni più grande del campione, ha scelto una strada diversa, lontana dai riflettori e dalle telecamere: oggi vive a Bolzano e lavora come istruttore dei Vigili del Fuoco. Una vita operosa, concreta, fatta di servizio e impegno quotidiano a cui tiene molto e che tende a mantenere per riservato malgrado la fama che ha investito l’intera famiglia e alla quale partecipa, quand’è chiamato a farlo.

“Avrebbe potuto essere sugli spalti a Roma, ma ha preferito il GP di Imola…”, aveva detto Jannik Sinner dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia, rivelando la grande passione di suo fratello per la Formula 1. A Wimbledon però non poteva mancare, anche se il neo eletto campione ha continuato a scherzare sulla sua presenza sugli spalti: “È qui perché non c’è la Formula 1”, ha ironizzato con la coppa più importante della sua carriera tra le braccia.

Il rapporto col fratello Jannik Sinner

Per chi si chiede chi è Mark Sinner, la risposta non può limitarsi ai dati biografici. È il fratello maggiore che ha condiviso con Jannik l’infanzia in una casa di montagna, il silenzio della neve, il ritmo delle stagioni. È colui che ha visto nascere e crescere un talento, ma che non ne ha mai fatto una bandiera da esibire.

Di lui si sa poco perché Mark non cerca visibilità. E non ha mai cavalcato l’onda del successo del fratello. Al contrario, ha mantenuto un profilo basso, quasi defilato, facendo parlare solo la sua presenza costante che Jannik Sinner richiede sempre, anche se i successi continuano a crescere e la sua carriera è a uno dei suoi punti massimi. Era lì con lui, a Wimbledon, quando Kate Middleton gli ha consegnato la coppa del primo classificato. Non un traguardo, ma un nuovo inizio per lui che sta già pensando alla prossima partita da vincere.