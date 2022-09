Insigne, sua moglie ha perso il bambino: il dramma a sei mesi di gravidanza

Fonte: IPA Lorenzo Insigne

Grande assente dalla lista dei convocati della Nazionale italiana di calcio, Lorenzo Insigne sta vivendo un momento terribile: lui e sua moglie Jenny, in dolce attesa da sei mesi, hanno perso il loro bambino. Ed è proprio a causa del dramma che ha colpito la loro famiglia che l’ex attaccante del Napoli non scenderà in campo con la maglia azzurra.

Lorenzo Insigne e Jenny, il loro dramma

Solo qualche settimana fa, festeggiando il suo primo goal nel Toronto, il calciatore Lorenzo Insigne aveva dato l’annuncio della gravidanza di sua moglie, Jenny Darone. Il suo tenerissimo gesto, il pallone infilato sotto la maglia, non lasciava alcun dubbio: è in questo modo così dolce che aveva voluto rivelare un bel segreto, rivelando che presto la sua famiglia si sarebbe allargata. Ma qualche giorno fa è accaduto quello che mai due futuri genitori dovrebbero vivere. Lorenzo e Jenny hanno perso il loro bimbo, al sesto mese di gravidanza.

Lo scorso 8 settembre, il Toronto FC (la squadra presso cui Insigne milita da questa stagione) aveva comunicato che il campione si sarebbe preso una pausa dagli allenamenti per la “delicata situazione familiare” che stava affrontando. Una notizia che aveva subito suscitato grande preoccupazione, ma che non era stata seguita da altri commenti. In seguito, il nome dell’attaccante non era comparso neanche tra i convocati dell’Italia, in preparazione delle prossime sfide che la squadra di Roberto Mancini dovranno giocare.

Il pallone e i tanti impegni professionali che lo attendevano nei prossimi mesi non possono che passare in secondo piano, davanti ad un dolore così grande come quello per la perdita del proprio figlio. Lorenzo e sua moglie Jenny sono circondati dall’affetto di amici e parenti, in questo momento di sofferenza incredibile. E nel silenzio social che hanno deciso di mantenere, almeno per il momento, risuonano potenti i tanti messaggi che i loro sostenitori hanno voluto dedicare alla famiglia Insigne, nella speranza di far sentire loro un po’ di calore.

La storia d’amore tra Insigne e Jenny

Sempre sorridenti e bellissimi, Lorenzo Insigne e Jenny Darone stanno affrontando questo terribile dramma cercando la forza nel loro amore. Si sono conosciuti che erano ancora due bambini, e crescendo insieme hanno scoperto di non poter più vivere l’uno senza l’altra. Pur essendosi persi di vista per un po’, il destino li ha portati ad incontrarsi di nuovo e la fiamma della passione si è riaccesa. Nel 2012, la loro splendida favola ha avuto inizio: dopo pochi mesi di fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze e ben presto hanno accolto il loro primo figlio, Carmine.

Qualche anno dopo, la coppia ha dato il lieto annuncio: alla famiglia si è aggiunto il piccolo Christian, che ha portato tanta gioia in casa Insigne. Tra pochissime settimane, Lorenzo e Jenny avrebbero stretto tra le braccia il loro terzogenito, di cui non avevano ancora rivelato il sesso. Ma la vita ha voluto sottrarre loro questa gioia immensa. La coppia si stringe ora in un dolore straziante, potendo contare sull’amore di tutti coloro che da sempre li circondano. E per i loro bimbi continueranno ad andare avanti, pur con il cuore spezzato da una sofferenza indicibile.