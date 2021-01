Letizia di Spagna, Sofia prende ispirazione da lei e con i look non sbaglia

editato in: da

Letizia di Spagna a confronto col look delle figlie Leonor e Sofia

Leonor e Sofia, le figlie di Letizia di Spagna, sono ormai delle splendide adolescenti e, dalla madre, hanno ereditato la classe e il buon gusto in fatto di moda e abbigliamento. Più volte, con i loro look, sono riuscite a rubare la scena alla Ortiz. Ma qual è il segreto delle due Principesse?

Senza ombra di dubbio, Leonor e Sofia possono godere del buon esempio di Letizia, sempre perfetta e impeccabile in ogni occasione. Le due, poi, hanno anche la possibilità di attingere dall’enorme e ben assortito guardaroba della madre e, ad approfittarsene, sembrerebbe essere soprattutto la più piccola componente della Famiglia Reale spagnola, che ama recuperare gli indumenti che non vengono più indossati.

Sofia, infatti, sembrerebbe avere una vera e propria passione per gli accessori di Letizia. E, proprio di recente, è stata avvistata con un capo che era appartenuto alla madre. Si tratta di una sciarpa bianca e nera che la Principessa ha scelto di indossare il giorno dell’Epifania per recarsi, insieme a tutta la Famiglia Reale a Pozuelo de Alarcón, per fare visita Jesús José Ortiz, padre della Regina.

Agli occhi più attenti il dettaglio non è passato inosservato, la sciarpa sfoggiata dall’Infanta Sofia era già stata indossata da Letizia già nel 2017. La Ortiz, d’altronde, garantisce ai suoi capi una lunga vita: più volte ha partecipato a eventi istituzionali indossando, con grande sicurezza, abiti che aveva già mostrato in precedenza. E, a quanto pare, la secondogenita della Regina ha deciso di seguire le sue orme, donando ancora una possibilità ai capi finiti in fondo all’armadio.

Ma non è la prima volta che la piccola Sofia indossa accessori dalla madre. Spesso e volentieri, infatti, seleziona piccoli dettagli per dare un tocco di classe in più ai suoi look, proprio come è accaduto a maggio dello scorso anno, quando ha presenziato alla commemorazione per le vittime del Covid avvenuta nel giardino del Palazzo della Zarzuela prendendo in prestito scarpe e cintura nere.

E se Letizia non si fa problemi a lasciare aperte le porte del suo guardaroba alle figlie, anche le due Principesse le hanno concesso di prendere qualcosa dalla loro collezione. La Ortiz, talvolta, ha infatti sfoggiato gli accessori di Leonor e Sofia.

Insomma, la più piccola della Famiglia Reale sembra avere le idee ben chiare: mamma Letizia, per lei, è una vera e propria musa ispiratrice. D’altronde, sotto l’esperta guida della Ortiz, la Principessa non può sbagliare. Che look sfoggerà alla prossima occasione?