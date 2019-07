Letizia di Spagna ricicla la maxi gonna. Ma questa volta sbaglia

editato in: da

Letizia di Spagna si incontra col Ministro Jose Guirao per visitare le sale María Moliner e Larra della Biblioteca Nazionale.

Probabilmente è l’ultimo impegno ufficiale prima delle vacanze che la Regina trascorrerà a Mallorca con il marito Felipe e le figlie, Leonor e Sofia. Per l’occasione Letizia sfoggia un’importante gonna con decori floreali blu e viola, firmata Adolfo Domínguez. Costo? 128 euro. È la terza volta che la indossa. La Sovrana la mise nel giugno dello scorso anno per incontrare il Presidente dell’Ucraina e sua moglie e poi una settimana più tardi in visita alla Fundación Mujeres per l’Africa.

Come è noto, l’ex giornalista è abile nell’arte del riciclo, perché sa sapientemente realizzare abbinamenti sempre innovativi, rinfrescando sempre i suoi look. Per la visita alla Biblioteca Letizia coordina la gonna a una blusa, rosa cipria, e alle sue amate scarpe dal tacco killer con fascia trasparente, di Steve Madden. L’outfit è poi impreziosito da uno splendido paio di orecchini con pietra di luna, smerladi e rubini.

Letizia come sempre è affascinante ma il look nel suo insieme non convince. Il colore del top stride con la stoffa della gonna, sarebbe stato meglio un contrasto più deciso, osando con colori più forti. Infatti, il primo abbinamento con la camicia in jersey blu di Hugo Boss, nel giugno del 2018, era un incanto.