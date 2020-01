Letizia di Spagna, le incertezze sul futuro di Leonor che potrebbero cambiare tutto

editato in: da

Letizia di Spagna, mamma orgogliosa: i traguardi di Leonor fanno sognare

Leonor di Spagna, figlia di Letizia e Felipe, ha solo 14 anni ma ha davanti a sé tante responsabilità ed obblighi di corte. La Principessa delle Asturie ha infatti iniziato ufficialmente gli studi per diventare Regina dopo aver debuttato a ottobre, suscitando grandissima ammirazione da parte del pubblico.

I suoi primi discorsi hanno emozionato Letizia, che più di una volta è apparsa con gli occhi lucidi per l’orgoglio. Adesso però si apre uno scenario imperscrutabile: Leonor, che al momento come ogni quattordicenne frequenta la scuola – la Santa Maria de los Rosales – dovrebbe avere una formazione accademica e militare, come ogni sovrano che l’ha preceduta.

Suo padre, Re Felipe VI nel 1984 ha frequentato un collegio privato canadese situato a 130 chilometri a nord di Toronto, nella provincia dell’Ontario. Poi nel 1985 ha proseguito all’Accademia militare generale di Saragozza. Un anno dopo ha completato l’addestramento marittimo e ha finito gli studi all’Università Autonoma per studiare giurisprudenza e alcune materie economiche.

Al momento però l’addestramento militare della Principessa Leonor rimane un vero e proprio mistero: non è stato fatto alcun passo, neppure simbolico, in questo senso. Ciò preoccupa i monarchici più radicali, che vorrebbero la Principessa delle Asturie più vicina all’esercito. Ad “aggravare” la situazione, c’è il fatto che Leonor sembra proseguire un cammino più diplomatico, continuando con lo studio delle lingue ufficiali dello Stato.

Questa situazione sta creando delle incertezze tra gli spagnoli, che sono preoccupati per diverse ragioni: in primis perché una futura Regina senza alcun addestramento militare romperebbe ogni schema e cambierebbe tutto, rivoluzionando una tradizione lunga secoli.

Un altro motivo di preoccupazione è il fatto che la Principessa delle Asturie avrà raggiunto la maggiore età quando ci saranno nuove elezioni, cioè tra quattro anni. Questo vuol dire che a quel punto anche il Governo potrà decidere quale sarà la sua formazione.

È un futuro pieno di dubbi, quindi, quello che la giovane futura sovrana ha di fronte. Dall’altro lato, però, è certo che mamma Letizia è apparsa estremamente orgogliosa della figlia in varie occasioni e a nessuno è sfuggito il fatto che lei e Felipe sono sempre in prima fila per incoraggiarla.

Dunque, anche se non sono state ancora date comunicazioni ufficiali sul suo addestramento militare e se i sovrani sembrano mantenere uno stretto riserbo sulla sua formazione, è sicuro che alla Principessa non mancherà mai l’appoggio dei genitori, che metteranno sempre il suo benessere prima di ogni altra cosa.