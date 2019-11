Letizia di Spagna dà spettacolo a Cuba: look mozzafiato e abito misterioso

editato in: da

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono a Cuba per una visita di Stato. E in poche ore la Regina ha dato spettacolo di sé con fantastici look che lasciano senza fiato.

Differentemente dal Giappone dove ha esagerato coi fiori, Letizia torna al suo stile e non sbaglia un outfit. A cominciare dalla mise ultra chic e sensuale che ha indossato per la cena di Stato col Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e la First Lady.

Letizia ha incantato tutti con un abito rosso che lascia scoperte braccia e spalle. Il rosso è proprio il colore della Sovrana spagnola e lei lo indossa nelle occasioni speciali, tranne quando l’ha ceduto alla figlia Leonor. L’abito di Letizia, che ha già utilizzato lo scorso agosto, in realtà racchiude un piccolo mistero. Nessuno infatti sa chi sia lo stilista che l’ha realizzato, la stampa spagnola lo classifica come OFNI (Oggetto Fashion Non Identificato). Mentre gli accessori sono riconoscibili senza alcun dubbio.

Letizia abbina infatti il suo abito rosso misterioso a dei sandali d’oro di Jimmy Choo e a una clutch in paglia di Carolina Herrera. La Regina è rese ancor più affascinante da un insolito rossetto rosso e da un messy bun spettinato.

Durante il giorno i Sovrani spagnoli hanno visitato L’Avana mano nella mano, come se fossero una normale coppia di turisti. Solo che Letizia non passava certo inosservata con lo splendido abito bianco, firmato Carolina Herrera, ai piedi ha sfoggiato delle scarpe di corda color ghiaccio, rivelando di condividere la stessa passione di Kate Middleton.

Ma non è finita qua. Ancora prima l’ex giornalista si è presentata con un altro raffinato vestito bianco a pois neri, sempre di Carolina Herrera, alla cerimonia a José Martì a L’Avana. Ai piedi Letizia portava delle scarpe con inserti in latex, firmate Steve Madden, abbinate a una clutch nera di Nina Ricci.