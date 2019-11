Letizia di Spagna a Cuba, prima incanta poi scivola con l’abito rosa trasparente

editato in: da

Letizia di Spagna prosegue il suo viaggio a Cuba col marito Felipe. La Regina di nuovo in poche ore sfoggia tre look diversi, ma questa volta commette un errore.

Dopo aver incantato L’Avana con l’abito rosso del mistero e il vestito strutturato di Carolina Herrera, Letizia ci riprova col bianco. Sceglie un grazioso abito in sangallo con cintura in vita dello stilista spagnolo, Adolfo Dominguez. Si tratta di un riciclo che la Sovrana abbina con le scarpe di corda, già viste il giorno prima. Un look fresco e leggero, ideale per affrontare il caldo caraibico.

L’agenda dei Reali è fitta di impegni: hanno infatti visitato El Templete, luogo di fondazione dell’Avana, è stata conferita la “Girardilla”, la massima onorificenza della città, a loro volta hanno hanno consegnato la Grande Croce dell’Ordine di Carlo III allo storico Eusebio Leal.

Attesi al ricevimento della comunità spagnola, Letizia si è cambiata d’abito, sfoggiando un elegantissimo outfit sui toni tiffany. Si tratta di un abito a piccole pieghe, firmato Nina Ricci, con scollo a barca bordato di bianco e sbracciato. La moglie di Felipe lo abbina a delle scarpe con cinturini intrecciati di Magrit e clutch coordinata. L’outfit è impreziosito da un paio di orecchini di diamanti a forma di stelle.

I colpi di scena non sono finiti qui. Letizia sceglie il rosa per la cena col Presidente cubano, ma questa volta l’outfit non convince sotto molti punti di vista. L’ex giornalista osa con un abito d’organza color confetto, decisamente troppo baby per lei, da 147 euro, che gioca con le trasparenze. Il look è di Maje Paris, il marchio preferito dalle teste coronate adolescenti e già indossato dalla stessa Letizia varie volte.

La Regina tradisce però le aspettative della serata: il colore è inappropriato, il modello la rende più goffa, proprio lei che ha un portamento e un fisico invidiabili e il taglio fin troppo informale è poco adatto a una cena di rappresentanza.