Lady Diana, il segreto triste del suo Natale che nessuno conosceva

Pochi lo sanno, ma Lady Diana trascorreva le feste di Natale sempre da sola e lontana dai figli William e Harry. A svelarlo è Darren McGrady, ex cuoco della Royal Family, che ha raccontato alcuni retroscena riguardo le festività a Corte. Anche se, come Meghan Markle, non apprezzava di trascorrere il Natale a Sandringham nella tenuta della Regina Elisabetta, negli anni del matrimonio Diana aveva sempre accettato questa tradizione.

Nel 1992 però si separò da Carlo e da allora la tensione con la Famiglia Reale divenne insostenibile. Per questo la Sovrana invitò Diana a trascorrere le feste natalizie lontano dalla sua residenza e ovviamente dai suoi figli. Così mentre i ragazzi erano con la nonna, Lady D si ritrovava sempre da sola e triste. “Era sempre molto triste lavorare per Lady Diana – ha ricordato McGrady – che sapevamo tutti sarebbe stata sola il giorno dopo, a Natale, con i due figli obbligati ad andare dalla nonna”.

“Inoltre insisteva con tutti noi perché passassimo il Natale con le nostre famiglie, così è capitato che le lasciassimo qualcosa di pronto in frigorifero – ha raccontato -. È triste da ricordare, ma è successo veramente. Diana era sempre sola a Natale”. Da sempre la Famiglia Reale si trasferisce nel Norfolk in occasione delle festività, ma per Lady D quel luogo era un inferno.

“Sandringham per lei era molto opprimente – ha spiegato l’ex dipendente -. C’erano tante persone lì, tutta la Famiglia reale al gran completo, con figli e nipoti e lei non poteva rifugiarsi in nessuna stanza per avere un po’ di pace e privacy perché se usciva dalla sala da pranzo per andare in salotto ecco che ci trovava minimo tre o quattro persone che giocavano a sciarade o Scrabble o qualcosa del genere e così via, di stanza in stanza. L’unica era andare a camminare da sola nel parco e io gliel’ho visto fare tante volte quando era a Sandringham”.

“Finché i figli erano piccoli si sacrificò – ha svelato -, ma quando le cose tra lei e Carlo iniziarono a precipitare non se la sentì più di affrontare quella lunga giornata in compagnia degli altri reali e per prima infranse il protocollo di Sandringham, molto prima che lo facessero anche Harry e Meghan che quest’anno a Natale saranno in California”.