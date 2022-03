La dieta delle 10 ore: come funziona e chi è la donna che l’ha creata

Vuoi sentirti più giovane, dimagrire, proteggere il cuore ed evitare il rischio di diabete? Basta cambiare le tue abitudini alimentari e seguire una dieta equilibrata alternata a delle ore di digiuno. Questo è quanto consiglia la nutrizionista Jeanette Hyde, autrice del libro La dieta delle 10 ore, acquistabile anche online.

Quando mangiare per dimagrire

Il metodo elaborato da Jeanette Hyde si basa sulle diete del digiuno o del digiuno intermittente, ma riduce le ore di astinenza dal cibo a 14, la maggior parte delle quali sono comunque dedicate al sonno. Mentre nelle restati 10 si può mangiare seguendo un regime alimentare ben proporzionato.

La nutrizionista insiste, come ha spiegato al Daily Mail qualche tempo fa, che il “quando” si mangia è importante tanto quanto il “cosa” si mangia e insiste sul fatto che non bisogna ingerire nulla dopo il tramonto se si vuole perdere peso e sgonfiarsi in modo efficace.

La dieta delle 10 ore: come funziona

Nel suo ultimo libro, La dieta delle 10 ore, la Hyde offre un programma alimentare facile, accessibile e alla portata di tutti per dimagrire senza fatica, sentirsi pieni di energia e ridurre il rischio di diabete e malattie cardiovascolari. Nel corso della sua carriera, la nutrizionista ha visto che molto spesso il vero nemico di chi vuole perdere peso è un cambiamento troppo radicale delle abitudini alimentari.

In opposizione a queste diete veloci e spesso insane, la Hyde presenta la dieta delle 10 ore come un regime che aiuta a fare cambiamenti piccoli ma alla lunga potentissimi. Trenta vegetali diversi ogni settimana, un calendario personalizzato dove segnare ogni ingrediente e un piano di digiuno personalizzabile.

Non è necessario fare cambiamenti radicali per perdere peso, anzi. La forza della dieta delle 10 ore è proprio la sua accessibilità. Il suo segreto sta nella combinazione di due potenti strumenti – il digiuno intermittente e l’assunzione di fibre alimentari di varietà diverse – in una dieta-non dieta perfetta per chi non si sente o non può modificare in modo radicale il proprio stile di vita e le abitudini alimentari. Perché tanti piccoli passi portano molto più lontano di un unico salto in avanti.

Chi è Jeanette Hyde

Jeanette Hyde è un’affermata nutrizionista britannica. Laureata in Terapia nutrizionale, è membro della British Association of Nutritional Therapists (BANT) e del Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC). Giornalista e autrice di numerosi manuali sulla corretta alimentazione, ha ottenuto un grande successo in Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda. Collabora regolarmente con BBC, The Times e The Daily Telegraph.