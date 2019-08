Kate mette in ombra Meghan, la Duchessa è la più popolare tra i Reali

editato in: da

È ufficiale: Kate Middleton è più popolare di Meghan Markle, e di molti altri personaggi Reali (Regina esclusa).

A decretare il successo della Duchessa di Cambridge sono i dati estrapolati da un sondaggio condotto da YouGov, la società inglese esperta di ricerche di mercato, che ha intervistato ben 9mila persone per stilare una classifica dei Reali d’Inghilterra più popolari. Al primo posto c’è chiaramente lei, la Regina Elisabetta, seguita subito dai figli eredi al trono, prima il Principe Harry e poi il Principe Williams.

A dispetto dello scorso anno, la popolarità dei due sembra essere leggermente diminuita, nonostante siano ancora tra i Reali più apprezzati d’Inghilterra. A stupire, invece, è il successo riscosso da Kate Middleton, che vanta il 64% dell’approvazione degli intervistati, contro il solo 49% di Meghan Markle. La fama della Duchessa di Cambridge sembra aver totalmente oscurato quella della Duchessa di Sussex, che addirittura sembra essere meno popolare dello scorso anno.

Forse le vicende (misteriose) legate alla nascita del Royal Baby e le numerose polemiche tra Meghan e la Regina non sono piaciute troppo ai sudditi, che hanno finito col preferire la più “tradizionale” Kate. Lo stereotipo dell’americana alla corte inglese non sembra essere stato troppo apprezzato dal popolo britannico, che non ha perso occasione per dimostrare tutto il suo apprezzamento nei confronti della Duchessa di Cambridge.

Proprio in questi giorni Meghan ha avuto a che fare con i fan di Kate, che hanno letteralmente intasato l’account Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex. Alla richiesta della coppia reale di nominare persone ed organizzazioni benefiche che operano in tutto il mondo, i follower hanno risposto citando i nomi del Duca di Cambridge e della sua dolce metà. Una vera e propria beffa per Meghan, che ancora una volta è stata completamente adombrata dalla fama della Middleton.

Anche su un tema delicato come quello della beneficienza, in cui la bella attrice americana è impegnata da moltissimi anni (sia dentro sia fuori la corte britannica), la bella Kate sembra aver avuto la meglio. Non sono quindi solo i sondaggi a mettere la Markle nell’ombra, ma anche i commenti del pubblico, che ha ufficialmente dichiarato la propria preferenza per la Duchessa di Cambridge. Come la prenderà Meghan?