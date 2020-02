Kate Middleton non sembra una principessa. Lei si scusa

editato in: da

Kate Middleton in Galles: abito low cost e tenero gesto per William

Kate Middleton con William nel Galles per un pomeriggio ricco di impegni ha deluso una piccola suddita che è rimasta male perché si aspetta di vedere Cenerentola in carne e ossa.

La Duchessa di Cambridge si è presentata all’appuntamento con un “look da lavoro”, molto chic a dir la verità. Cappotto navy di Hobbs, abito rosso di Zara e sciarpa coi cuori di Beulah, ma l’outfit deve essere apparso troppo normale per Annabel, 3 anni, che era tra la folla in attesa di vedere la sua Principessa.

La madre della bimba ha spiegato che sua figlia ha una passione per le principesse delle fiabe, in particolare Cenerentola, ed era tutta emozionata all’idea di incontrarne una vera. Ma quando finalmente è riuscita a parlare con Kate ci è rimasta male. Lady Middleton comprendendo la delusione della piccola si è scusata: “Mi spiace di non aver indossato un bel vestito oggi”. E Annabel le ha risposto: “Pensavo che assomigliassi a Cenerentola“.

La mamma della piccola ha descritto con entusiasmo l’incontro con la Duchessa di Cambridge che è stata dolcissima con sua figlia. Ma Kate era di ottimo umore. Si è perfino lasciata andare a un gesto d’affetto in pubblico verso il marito.

Kate è stata protagonista di un altro momento di tenerezza quando ha salutato il 90enne Harvey Bentley. Lui l’ha ringraziata per essere venuta in Galles a salutarli e lei si è preoccupata che fosse abbastanza coperto, dato le forti raffiche di vento.