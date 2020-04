Kate Middleton, il segreto dei suoi look perfetti: la lingerie contenitiva

editato in: da

Kate Middleton e Kitty Spencer al Royal Ascot 2019

Kate Middleton adotterebbe un semplice trucco per evitare situazioni imbarazzanti e apparire sempre perfetta. La Duchessa, come altre lady, utilizzerebbe lingerie contenitiva, collant invisibili e reggiseni cuciti negli abiti.

A rivelare questi segreti inconfessabili, è la stylist di New York e fondatrice della Beaumont Etiquette Myka, Myka Meier, che da esperta ha supposto alcuni semplici escamotage di Kate per non essere vittima di spalline che cadono o di cuciture troppo evidenti, considerate imbarazzanti dal dress code di corte.

Infatti, reggiseni e sottovesti sono considerati abbigliamento intimo e i membri della Famiglia Reale non possono in alcun modo mostrali. Eppure Kate molto spesso indossa abiti che hanno delle trasparenze, come al Royal Ascot dello scorso anno. Qual è il suo trucco?

Ci sono poche opzioni per nascondere la lingerie: cucirla dentro il vestito o optare per una lingerie contenitiva, senza cuciture, che non ha spalline ma è tenuta ferma da un bottone o da un gancio.

Un’altra dritta è indossare lingerie dalla stoffa che fa da attrito per evitare che la stoffa dell’abito svolazzi in modo inopportuno. Altro trucco è inserire dei cilindri nell’orlo della gonna, per non diventare vittime di colpi di vento birichini. Dopo 9 anni passati a Corte e alcuni scivoloni di stile, Kate ha imparato la lezione.