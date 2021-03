Kate fra la gente si commuove al memoriale di Sarah Everard

editato in: da

Kate Middleton cammina fra la gente, da sola, e si commuove al memoriale di Sarah Everard. La duchessa di Cambridge, proprio come il resto dell’Inghilterra, è rimasta sconvolta dalla morte della giovane, rapita e uccisa. Per l’omicidio di Sarah, 33enne scomparsa la sera del 3 marzo mentre tornava a casa nella zona sud di Londra, Brixton, è stato arrestato un poliziotto di Scotland Yard.

La vicenda ha scosso moltissimo l’opinione pubblica e sono state organizzate numerose manifestazioni per ricordare Sarah e protestare contro l’ennesimo caso di violenza contro le donne. Fra le tante persone che sono rimaste colpite e sconvolte da quanto accaduto c’è anche Kate Middleton. La duchessa di Cambridge ha deciso di rompere il protocollo e, senza che la visita fosse stata programmata, si è presentata al memoriale di Sarah Everard. Nel luogo in cui la giovane è stata vista per l’ultima volta prima di sparire nel nulla, la moglie di William ha deposto dei fiori.

Un semplice cappotto e i capelli sciolti, la duchessa è apparsa commossa e triste mentre si muoveva fra le persone accorse per lasciare un ricordo e un omaggio a Sarah. Ha deposto a Clapham Common un mazzo di narcisi e si è allontanata in silenzio. Non solo a Londra, in tutto il Regno Unito sono state organizzate veglie in memoria della 33enne, raccolte fondi e proteste contro la violenza sulle donne.

Kate è da sempre sensibile a questi temi e la storia di Sarah sembra averla colpita molto. L’apparizione a Clapham Common probabilmente è stata improvvisata e ha riportato la Middleton in pubblico in una veste diversa dal solito. Non più sorrisi e abiti firmati, ma un’espressione tesa e un profilo volutamente basso. La duchessa si è mescolata alle altre persone, passando inosservata (o quasi).

Nel frattempo da Kensington Palace non è arrivato nessun commento ufficiale all’intervista di Harry e Meghan Markle. L’affaire riguardante l’abito delle damigelle e le lacrime dell’attrice continua a fare discutere, ma Kate non sembra disposta a commentare la vicenda. William invece ha già replicato al fratello, respingendo l’accusa di razzismo della Royal Family e garantendo che presto ci sarà un confronto fra i due.