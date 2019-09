Kate Middleton debutta sul trattore: abito da 1800 euro e pancino in vista

editato in: da

Kate Middleton torna al lavoro. Il suo primo impegno dopo la pausa estiva è l’inaugurazione di uno spazio per bambini ispirato al suo giardino presentato al Chelsea Flower show.

Considerando l’atmosfera bucolica, la Duchessa di Cambridge si è presentata con un abito azzurro pallido a fantasia floreale fucsia, firmato Emelia Wickstead, da 1.831 euro, che ha abbinato alle solite scarpe con zeppa in corda. Quasi un dispetto alla Regina Elisabetta che non le sopporta, anche se ormai si sarà rassegnata ad accettare questa piccola trasgressione della nipote acquisita al dress code di Corte.

Kate è raggiante, lei adora la vita all’aria aperta e soprattutto adora i bambini. Quando è in loro compagnia è perfettamente a suo agio. Non a caso, il giardino che ha progettato è interamente dedicato a loro. Così, Lady Middleton si intrattiene coi presenti. Coccola un bimbo che, in braccio alla mamma, si protende verso di lei e scherza con altri piccoli ospiti.

Poi la Duchessa sale su trattore per un giro in mezzo al prato: ride, saluta, sembra divertirsi un mondo.

Ma mentre parla con gli invitati all’inaugurazione, l’abito stretto in vita da una cintura evidenzia un pancino che potremmo definire sospetto. Difficilmente Kate è incinta per la quarta volta, ma non si può notare la strana posizione della schiena e quel ventre leggermente arrotondato che contrasta con l’estrema, se non preoccupante, magrezza della Duchessa. Secondo indiscrezioni, la sua linea è frutto di una rigida dieta. Ma se fosse invece provocata da quelle forti nausee che l’hanno colpita nei primi mesi di tutte e tre le gravidanze?

A far aumentare i dubbi, c’è anche una altro tipico gesto che la moglie di William è solita fare quando è in dolce attesa: si accarezza la pancia in modo protettivo. I sospetti potranno essere chiariti quando la Duchessa inaugurerà ufficialmente al RHS Wisley nel Surrey.