Fonte: Amazon Kanoodle, come funziona e dove comprare il gioco virale su TikTok

Allenare la mente, divertirsi, sfidare sé stessi e gli altri: ci sono giochi che ci permettono di farlo e che non annoiano mai. E che sono i compagni ideali nelle lunghe giornate casalinghe invernali, ma anche in vacanza magari per riempire i tempi morti quando si viaggia.

E Kanoodle è proprio uno di quei prodotti: amato da grandi e piccini, virale su TikTok, è colorato e compatto, si può usare per divertirsi in solitaria, ma anche per organizzare delle piccole gare con gli amici o i familiari.

Un vero e proprio rompicapo, facile da portare con sé ovunque e che promette di non annoiare mai.

Le buone notizie sono che si trova su Amazon, ha un buon prezzo ed è super divertente.

Il gioco che allena la mente e diverte è questo

Un ottimo modo per allenare la mente e farlo mentre ci si diverte e ci si mette alla prova: Kanoodle è un gioco amatissimo, che sta conquistando grandi e piccini.

A quanto pare, vi sono 500 sfide, quindi non ci si annoia mai mentre si cerca di risolvere, e sono sia in 2D che in 3D, capaci non solo di far passare dei momenti spensierati ma anche di mettersi alla prova testando le proprie capacità di ragionamento logico.

E uno degli aspetti più divertenti di questo gioco – rompicapo è quello di essere dotato di un timer che, impostato, permette di testare le proprie capacità. L’obiettivo? Diventare il Kanoodle Ultimate Champion.

Ma chi lo può utilizzare? Il gioco è consigliato a partire dai sette anni e va benissimo anche per gli adulti: è colorato e include timer e suoni per il conto alla rovescia. Si gioca da soli sfidando sé stessi, ma si possono organizzare piccoli tornei tra amici, usando lo stesso Kanoodle, oppure ognuno il suo.

Il gioco arriva con un libricino con le istruzioni e le varie sfide da provare sulla base delle proprie capacità, si può stabilire in maniera autonoma il tempo e poi provare di volta in volta a ridurlo per mettersi in gioco.

Il libricino è contenuto in un apposito spazio nella scatola, che è di piccole dimensioni e facilmente trasportabile nello zaino. I pezzi, invece, sono colorati, composti da piccole palline che vanno a comporre diverse forme da incastrare tra loro.

Il gioco virale su TikTok che ci ha conquistati

Su TikTok ci sono tantissimi video che mostrano utenti che si mettono alla prova per terminare i puzzle velocemente e riuscendo anche a completare le sfide più difficili. Perché Kanoodle in poco tempo è riuscito a conquistare tantissimi utenti di ogni età.

Anche le recensioni sono entusiastiche e dimostrano quanto questo rompicapo sia apprezzato da tutte le età. Fa parte di quei giochi che stimolano la mente, alimentando la capacità di ragionamento, stimolando il problem solivng e incentivando a trovare strategie per risolvere i vari incastri.

Tutto questo senza smettere di divertirsi e stabilendo i tempi e i modi del gioco. Senza ombra di dubbio è il prodotto da avere per quando si programma una vacanza, da portare con sé per passare il tempo durante il viaggio oppure per sfidare amici e parenti durante le giornate di relax.

