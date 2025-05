Joe Biden ha il cancro, il messaggio sui social dopo la diagnosi: “Amore e sostegno”

A distanza di poche ore dalla notizia di diagnosi di cancro alla prostata, Joe Biden, ex Presidente degli Stati Uniti, ha condiviso sui suoi canali social alcune parole di ringraziamento accompagnate da una foto insieme alla ex First Lady Jill Biden.

Uno scatto che racconta come anche le figure pubbliche più potenti non siano immuni alla vulnerabilità, e di quanto il sostegno affettivo possa fare la differenza nei momenti difficili.

Joe Biden, le prime parole dopo la diagnosi

Domenica 18 maggio 2025, l’ex Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato al mondo, tramite un comunicato, di aver ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata. Una condizione che i medici hanno riscontrato dopo alcune visite e che appare piuttosto aggressiva nonostante il cancro, come si legge dalle parole divulgate dal suo staff, “Sembra essere sensibile agli ormoni, il che consente una gestione efficace. Il Presidente e la sua famiglia stanno valutando le opzioni terapeutiche con i suoi medici”.

L’ex Presidente degli Stati Uniti ha condiviso sui social una foto che lo ritrae sorridente accanto a sua moglie, l’ex First Lady Jill Biden, e la loro gattina Willow, aggiungendo qualche parola in merito alla sua attuale condizione di salute: “Il cancro ci tocca tutti. Come molti di voi, io e Jill abbiamo imparato che siamo più forti nei posti spezzati. Grazie per averci sollevato con amore e supporto”.

Nessun dettaglio medico, nessun aggiornamento specifico rispetto alle sue condizioni, solo la volontà di ringraziare coloro che hanno supportato la sua famiglia dopo l’annuncio della diagnosi e una conferma di quanto Biden possa sempre fare affidamento sull’amore di Jill, da sempre accanto all’ex Presidente nei momenti di difficoltà che hanno segnato la sua vita.

Già in passato, infatti, Jill ha saputo sostenere il marito in momenti di grosso dolore come la perdita del primogenito Beau, avuto da un precedente matrimonio e venuto a mancare a 46 anni proprio a causa di un tumore al cervello. Un lutto che gli ha dato ulteriore slancio al suo impegno nella lotta contro il cancro. Da quel momento, l’ex Presidente si è infatti impegnato nella promozione del programma Cancer Moonshot, iniziativa volta a diminuire l’incidenza della malattia.

Joe Biden, la vicinanza di Donald Trump e Barack Obama

Una notizia, quella della diagnosi di Joe Biden, che ha subito fatto il giro del mondo e che, ovviamente, ha acceso l’attenzione di grandi personalità del mondo della politica. Tra i primi a voler condividere un messaggio di vicinanza l’attuale Presidente Donald Trump, che insieme alla moglie Melania ha scritto su Truth: “Melania e io siamo addolorati nell’apprendere della recente diagnosi medica di Joe Biden. Porgiamo i nostri più sentiti e migliori auguri a Jill e alla famiglia, e auguriamo a Joe una pronta e felice guarigione”.

Tra i messaggi di sostegno anche quello di Bill e Hilary Clinton, oltre a Barack Obama: “Michelle e io pensiamo a tutta la famiglia Biden. Nessuno ha fatto più di Joe per trovare trattamenti innovativi per il cancro in tutte le sue forme, e sono certo che combatterà questa sfida con la sua caratteristica determinazione e grazia. Preghiamo per una rapida e completa guarigione”.