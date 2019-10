Il Re di Svezia toglie il titolo di “Altezza reale” a 5 nipoti. Stessa sorte per il figlio di Meghan?

editato in: da

La Famiglia Reale di Svezia

Il Re Carlo Gustavo di Svezia ha deciso di togliere a cinque nipoti il titolo di “Altezza Reale”, una mossa suggerita dalla necessità di alleggerire le spese a favore della Monarchia che sono a carico dei contribuenti.

Esclusi dal titolo nobiliare sono Leonore, Nicolas e Adrienne, i tre figli della Principessa Madeleine, terzogenita del Sovrano, e Alessandro e Gabriele, i figli del Principe Carl Philip. I bambini manterranno i titoli di Duca e Duchessa, Principe e Principessa ma non avranno obblighi reale. Di conseguenza, non percepiranno i soldi annuali che spetterebbe per il mantenimento dei loro ruoli ufficiali.

Come ha spiegato l’esperto reale Roger Lundgren alla BBC: “Il Parlamento ha annunciato alcuni anni fa che avrebbe modificato alcuni principi riguardanti la monarchia. Tra questi, c’era anche la dimensione della famiglia reale”. Quest’ultima con tre figli e sette nipoti è diventata troppo numerosa per le tasche degli svedesi. Ad oggi per il mantenimento della Corona si sborsano 13 milioni l’anno.

Fanno eccezione al provvedimento, pubblicato sul sito ufficiale della Casa Regnante, Estelle e Oscar, pargoli della Principessa Vittoria, erede al trono. La mossa di Carlo Gustavo è stata accolta positivamente sia dalla figlia Madeleine che dal figlio Carl Philip. La prima ha spiegato sul suo profilo Instagram che vede questo cambiamento “come una grande opportunità per i figli di vivere il loro futuro come persone private“.

La stessa cosa potrebbe accadere per la Famiglia Reale inglese? Proprio negli ultimi mesi le spese folli di Harry e Meghan Markle per ristrutturare casa, a carico dei sudditi, hanno suscitato non poche polemiche. Per non parlare di altro sperpero di denaro per jet privati e weekend super lusso. Quindi la Monarchia britannica potrebbe adottare lo stesso espediente escludendo ad esempio Baby Archie dalla Famiglia Reale? Forse i Duchi del Sussex non sarebbero poi così contrari, dato che vorrebbero per il figlio una vita il più possibile normale.

Pare che questa sia in effetti la direzione. Anche la salita al trono di Kate Middleton non è più un diritto scontato. La moglie di William dovrà legittimare il suo ruolo con il consenso del popolo.