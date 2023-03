Vi raccontiamo cosa sapere sulla rapper americana Ice Spice (AKA la nostra nuova ossessione)

Fonte: gettyimages.it Ice Spice

Se avete anche solo passato cinque minuti sull’internet in questo periodo, allora avrete sentito sicuramente parlare di Ice Spice. Quegli onnipresenti riccioli rossi sono stati più volte l’argomento trend di Twitter, il suo viso sembra progettato automaticamente per funzionare con l’algoritmo di TikTok e la sua ultima collaborazione con PinkPantheress ha generato un video musicale virale che ha guadagnato il terzo posto nella Hot 100 di Billboard.

Da quando è apparso sulla scena la scorsa estate, la rapper americana Ice Spice è diventata una vera e propria icona per la Gen Z, rendendola una delle più grandi star emergenti dell’anno finora. Con un arsenale di canzoni, tendenze e trend virali, Ice Spicy ha dimostrato di essere solo agli inizi della sua carriera. Il che significa che è ora di scoprire tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Chi è (davvero) Ice Spice

Ice Spice è un nome d’arte, inventato dalla rapper in modo originale come titolo per il suo account finsta quando aveva solo 14 anni. «Ho scelto Ice Spice perché fa letteralmente rima. Inoltre amo il cibo piccante. Metto la salsa piccante su tutto», ha dichiarato la cantante.

Il vero nome di Ice Spice è Isis Gaston. Nata e cresciuta nel Bronx, New York, è di origine nigeriana e dominicana. È la maggiore di cinque fratelli ed è figlia d’arte poiché anche suo padre è un rapper. Tuttavia, Ice Spice è entrata nel mondo della musica, più nello specifico nel mondo dell’hip hop, quando aveva sette anni ascoltando Lil Kim e Nicki Minaj.

La sua carriera inizia su TikTok

La scorsa estate, il singolo di Spice Munch (Feelin’ U) l’ha catapultata verso la fama internazionale. I clip della canzone sono esplosi su TikTok, un frequente trampolino di lancio per il successo mainstream delle star della musica emergenti. L’hashtag #munch ha ora oltre 2 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma, mentre #IceSpice ne ha oltre 4 miliardi.

La rapper ha quindi rapidamente attirato l’attenzione dei professionisti del settore, firmando immediatamente progetti con etichette discografiche di Los Angeles e poi con la Capitol Records. La carriera di Ice Spice ha preso l’ennesima svolta quando il rapper canadese Drake ha condiviso la canzone sul suo canale radio.

La sua musica

Ice Spice ha pubblicato il suo primo singolo Bully Freestyle nel 2021, e da allora ha costantemente pubblicato nuove tracce.

Negli ultimi due anni alcune delle sue canzoni più importanti sono state Munch (Feelin’ U), Princess Diana e Bikini Bottom e ha oltre 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. All’inizio dell’anno ha pubblicato il suo EP Like..? che comprendeva sei canzoni e più recentemente ha collaborato con PinkPantheress in Boy’s a Liar pt2.

La sua collaborazione con PinkPantheress è stata rilasciata all’inizio di febbraio 2023 ed è diventata un successo immediato, guadagnandosi un posto tra i primi tre della Billboard 100.

La sua collab con Beyonce

La conferma ufficiale è arrivata a fine gennaio: Ice Spice è il nuovo volto della linea di abbigliamento di Beyonce, Ivy Park, con Adidas. Beyonce ha infatti scelto la giovane rapper come una delle celebrità per recitare nella campagna neo-urbana a sostegno del lancio.

L’interesse di Beyonce a collaborare con Ice Spice ha perfettamente senso: la rapper sta scalando sempre più le classifiche, sebbene sia ancora all’inizio della sua carriera.

La collezione includerà abbigliamento neutrale rispetto al genere: giacche con paillettes, cappotti in pelliccia sintetica, tute sportive, felpe e maglioni in vari colori.

Il suo obiettivo

In una recente intervista, Ice Spice ha raccontato i suoi gusti musicali, dicendo che ama i Coldplay e The 1975. Tuttavia, se potesse collaborare con qualsiasi artista sceglierebbe Rihanna.

«È la migliore di tutti i tempi – ha dichiarato durante l’intervista – È meravigliosa. La amo. Sono ossessionata da lei».