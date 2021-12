Guidare un’auto con la spina? Una scelta cool, innovativa e perfetta per l’ambiente

Una mobilità davvero sostenibile oggi è possibile? È questa la domanda che gli automobilisti si pongono sempre più spesso perché vorrebbero capirne di più su un mondo in continua evoluzione. Ci pensa PEUGEOT, che da tempo si è affacciata alle nuove fonti energetiche, a dare le risposte corrette.

Il mondo dell’auto, infatti, sta cambiando paradigma e nel giro di pochissimi anni porterà ad una mobilità completamente rinnovata. La Casa del Leone che ha intrapreso questo percorso già da diversi anni, per il 2024 prevede una mobilità fatta a 360° di modelli elettrificati, riducendo drasticamente l’impatto sull’ambiente.

Oggi però viaggiare su un’auto 100% elettrica è già realtà ed il senso del viaggio ha tutto un altro sapore. Non solo sostenibile ma anche cool e davvero confortevole.

Cosa significa guidare un’auto 100% elettrica?

Una vettura che fa il pieno con la spina oggi è qualcosa di concreto, un’opportunità vera che regala delle sensazioni uniche, mai provate prima. Non solo vantaggi dal punto di vista del risparmio sul portafogli, delle emissioni praticamente a zero in favore dell’ambiente, ma anche un piacere di guida tutto nuovo. Viaggiare su un’auto elettrificata significa, infatti, arrivare in una nuova dimensione, vivere un’esperienza diversa dall’ordinario perché le sensazioni, fisiche e psichiche, sono totalizzanti e tutte da scoprire.

Tra le varie soluzioni proposte da PEUGEOT troviamo i LEV (low emission vehicle) con la spina, quelli che sul mercato sono rappresentati dai modelli plug-in hybrid e dalle motorizzazioni 100% elettriche, massima soluzione tecnologica che sfrutta a pieno le potenzialità dell’energia elettrica.

Salendo su un’auto LEV quello che colpisce al primo colpo è l’estremo silenzio che accompagna guidatore e passeggeri nel corso del viaggio. Un sound tutto rinnovato aleggia nell’auto che abbandona anche le vibrazioni, scomparse del tutto dal motore. L’auto elettrica è silenziosa e fluida quasi come se si viaggiasse su una vettura invisibile che con difficoltà si percepisce. E poi, non emette alcun odore, e così il viaggio oltre che comodo e piacevole diventa anche appagante.

La guida, infatti, si rivoluziona con la spina: diventa dinamica ed inebriante. Il motore è vibrante fin da subito, non ha bisogno di salire di giri come in un motore tradizionale. Il piacere alla guida è totalizzante, l’auto è reattiva, in città, nel traffico, come anche fuori ed il passaggio da ferma ad una velocità sostenuta avviene in pochissimi secondi.

Proprio per questi motivi l’auto con la spina è rivoluzionaria. Non solo perché ci regala le chiavi per un approccio ecosostenibile alla mobilità, ma anche un nuovo modo di concepire il piacere di guidare e di vivere gli spostamenti sulle quattro ruote. Guidare una vettura elettrica o una plug-in hybrid è certo un modo perfetto per tutelare l’ambiente ma oggi è diventato anche cool e innovativo. Chi lo fa vive un’esperienza di livello superiore che prima o poi va provato.

PEUGEOT: l’auto elettrica che rivoluziona i tuoi viaggi

Raccontare le sensazioni che regala un’auto 100% elettrica o plug-in hybrid PEUGEOT è difficile. Le percezioni e le emozioni sono così speciali che spiegarlo a chi non ha mai avuto l’opportunità di scendere dalla propria vettura a combustione interna e salire a bordo di una LEV con la spina è davvero impossibile.

Il viaggio, seppure breve, con questi tipi di vetture si rivoluziona del tutto. Ne danno prova la nuova PEUGEOT e-208, 100% elettrica, a tutt’oggi la versione più performante della gamma, in grado di effettuare il passaggio da 0 a 100 km/h in appena 8,1 secondi. Un soffio che descrive in breve la potenzialità ma anche l’unicità dell’elettrico che regala un piacere di guida mai avuto prima, in grado di annullare le masse e spingerci in maniera reattiva in mezzo al traffico o fuori città. Anche più incisivo, come una gazzella nella foresta, il nuovo PEUGEOT 3008 HYBRID4, che grazie a tre motori e alla tecnologia ibrida plug-in, regala il passaggio da 0-100 km/h in appena 5,9 secondi.