Fonte: Getty Images Donald Trump e la sorella Elizabeth Trump Grau

Se Donald Trump è sempre stato una presenza fissa nei titoli dei giornali, ancor prima di entrare in politica, la sorella Elizabeth Trump Grau è il suo opposto, lontanissima dai riflettori. Ben pochi gli avvistamenti in pubblico, come quello risalente al 2020, dopo la pubblicazione di un libro scritto dalla nipote sulla famiglia Trump, una delle più potenti in America. Il ritratto di una delle donne dietro Trump.

Chi è Elizabeth Trump Grau, la sorella di Donald Trump

Elizabeth Trump Grau è l’unica sorella rimasta in vita: a novembre del 2023, è venuta a mancare Maryanne Trump Barry, sorella maggiore di Donald Trump, all’età di 86 anni. La famiglia Trump ha una caratteristica: in pubblico, mantiene sempre un rapporto più che stretto. L’abbiamo visto durante la prima campagna elettorale di Trump, da cui è uscito vincitore, e anche durante la seconda, in cui ha sfidato Kamala Harris alle presidenziali del 2024. Trump ha avuto due fratelli e due sorelle: Maryanne, Elizabeth, Fred Jr e Robert.

Elizabeth Trump Grau è nata nel Queens nel 1942 da Fred Sr e Mary: di lei, Trump ha detto che è sempre stata “brillante, ma meno ambiziosa”. Ha frequentato il Southern Seminary College in Virginia prima di iniziare a lavorare come assistente amministrava alla Chase Manhattan Bank di New York, stando a quanto riportato dal New York Times. Nel 1989, ha sposato il produttore cinematografico e televisivo James Grau. La coppia non ha avuto figli e ora vive sotto il sole della California, godendosi la pensione.

Contrariamente al fratello, che ha sempre vissuto sotto le luci dei riflettori, Elizabeth Trump Grau è ben distante dalla tecnologia o da internet. Conduce una vita piuttosto riservata e non si è mai espressa sui social in merito alla carriera da politico del fratello, nonostante nel 2020 qualcuno si fosse spacciato per lei (è stato poi condannato per frode telematica e furto di identità, anche perché Trump aveva ricondiviso il messaggio di supporto della sorella).

La sorella Maryanne Trump Barry e i fratelli Fred Jr e Robert

Elizabeth Trump Grau è l’unica sorella rimasta in vita a Donald Trump, Maryanne Trump Barry, nata il 1937, è morta il 13 novembre 2024 all’età di 86 anni nella sua casa di New York. Con lei, Trump ha sempre avuto un bel rapporto, a parte negli ultimi anni, in cui è diventato molto teso. Alla morte, comunque, Trump ne ha elogiato la vita: “Una donna davvero bella, alta ed elegante, con una presenza senza pari, studentessa, intellettuale e giudice straordinaria”.

Frederick Christ “Freddy” Trump Jr, conosciuto da tutti come Fred Jr, è nato nel 1938 ed è morto il 26 settembre 1981 all’età di 42 anni a causa di un infarto: era un ragazzo fantastico, secondo quanto detto da Trump, ma era un alcolista che per tutta la vita aveva lottato contro la dipendenza. Fred Jr ha avuto un rapporto piuttosto conflittuale con il padre. Robert Stewart Trump, invece, è stato il fratello più giovane di Trump, scomparso a 71 anni il 15 agosto 2020. “Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico”, così Donald aveva reagito alla sua morte.