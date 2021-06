Elisabetta, primo compleanno senza Filippo: chi lo sostituirà

editato in: da

Elisabetta si prepara a festeggiare il primo compleanno senza Filippo. La Regina ha deciso di non rimandare il Trooping the Colour, l’annuale parata che si tiene a giugno per celebrare i suoi 95 anni, compiuti lo scorso 21 aprile. La cerimonia non si terrà a Buckingham Palace, come da copione, ma a Windsor e a prendere il posto di Filippo ci sarà una persona speciale.

Secondo quanto riportato dal The Mirror infatti accanto alla Regina durante il Trooping the Colour ci sarà il Duca di Kent, il principe Edward. “Lui sarà il più uno di Sua Maestà”, ha spiegato una fonte, parlando delle celebrazioni previste per sabato 12 giugno. Il Duca è il figlio di George, duca di Kent e di Marina di Grecia, nipote di re Giorgio V e cugino di primo grado di The Queen.

Il Duca di Edimburgo, scomparso lo scorso 9 aprile, quest’anno non sarà accanto alla sua amata Regina. Elisabetta avrebbe dunque chiesto al Duca di Kent di sostituire il marito durante la cerimonia. Già nel 2013 il nobile aveva preso il posto di Filippo quando era stato ricoverato in ospedale per un intervento all’addome.

La parata, secondo le prime indiscrezioni, sarà in forma ridotta a si svolgerà a Windsor. Presenti tutti i membri della Royal Family, compresi William e Kate Middleton che in questo periodo difficile sono sempre rimasti accanto alla Regina. Non ci saranno invece Harry e Meghan Markle, ufficialmente per via della gravidanza (e del possibile parto) dell’ex attrice. In realtà si vocifera che i Sussex siano intenzionati a non tornare mai più a Londra dopo le recenti tensioni.

Harry, come è noto, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto pesanti riguardo il rapporto con papà Carlo. Parole che avrebbero ferito profondamente il figlio della Regina, deciso a non perdonarlo. Per questo motivo potrebbe non fare ritorno nella City nemmeno all’inizio di luglio quando verrà inaugurata la statua di Diana, fortemente voluta sia da Harry che da William. La speranza della Sovrana è che Kate Middleton riesca, nelle prossime settimane, a riavvicinare i due fratelli, portando la pace in famiglia dopo mesi di tensioni e liti.