Diora Baird: vita e successo dell’attrice ed ex-modella

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images

Bellissima, affascinante e talentuosa, Diora Baird è una modella e attrice che ha conquistato le copertine dei magazine e il grande schermo a Hollywood. Paragonata per la sua bellezza a Catherine Deneuve, Diora è apparsa in numerosi film di successo, conquistando il pubblico.

Diora Baird, carriera

Originaria di Miami, Diora Baird ha iniziato la sua carriera di attrice per caso quando sua madre ha deciso di iscriverla ad un corso di recitazione allo scopo di aiutarla a superare la sua timidezza.

“Mia madre era una modella e poi è diventata una truccatrice, quindi sono praticamente cresciuta sul set – ha spiegato -. Ho fatto la modella per gran parte della mia infanzia, ma ero incredibilmente timida. Non riuscivo a parlare in pubblico, ero timida. Quindi, ovviamente, sono finita a fare l’attrice. È così che vanno le cose, giusto?”.

Il suo sogno di diventare attrice si è concretizzato quando, ancora diciassettenne, è volata a Los Angeles per prendere parte ad alcune audizioni. In California ha iniziato a lavorare come fotomodella, collaborando con numerosi marchi e riviste di moda.

“Penso che nel fare la modella ci sia l’opportunità di essere creativi ed evocare emozioni in modo artistico, il che può essere gratificante – ha ricordato -. L’altro lato della moda è molto, molto oscuro. Concentrarsi solo sul proprio aspetto non è mai sano e promuove una rappresentazione completamente falsa delle persone. Il pubblico giovane non ha idea di quanto tutto sia falso, ma lo è”.

In seguito è entrata nell’agenzia Elite Model Management di Miami. Nel 2005 ha esordito sul grande schermo interpretando Vivian nel film “2 single a nozze”.

Diora Baird, film

Cinema

2004 – Deep Down in Florida

2005 – First Kiss

2005 – 2 single a nozze – Wedding Crashers (Wedding Crashers)

2005 – Fiasco

2005 – If Love Be Blind

2006 – Ammesso (Accepted)

2006 – Bachelor Party Vegas

2006 – Fifty Pills

2006 – Hot Diamonds (Hot Tamale)

2006 – Non aprite quella porta – L’inizio (The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning)

2007 – Day 73 with Sarah

2007 – Brain Blockers

2007 – Young People Fucking

2008 – La ragazza del mio migliore amico (My Best Friend’s Girl)

2008 – South of Heaven

2009 – Night of the Demons

2009 – Star Trek

2009 – Horror Movie (Stan Helsing)

2010 – 30 giorni di buio II (30 Days of Night: Dark Days)

2010 – Dry Run

2010 – Let the Game Begin

2010 – Love Shack

2010 – Quit

2010 – Un tuffo nel passato (Hot Tub Time Machine)

2011 – Howlin’ for You

2011 – The History of American Movies 1974-2004

2011 – The Sexy Dark Ages

2012 – Concrete Blondes

2012 – Last Call, regia di Greg Garthe (2012)

2012 – Shit People Don’t Say in LA

2012 – Transit

2013 – Riddle

2014 – Beautiful Girl

2018 – Segreti in famiglia (My Daughter Vanished)

2021 – Sicario – Ultimo incarico (The Virtuoso)

Televisione

2004 – The Drew Carey Show

2006-2007 – Big Day

2006 – Miami Beach(South Beach)

2007 – Shark – Giustizia a tutti i costi (Shark)

2007 – The Loop

2009 – Incinta per caso (Accidentally on Purpose)

2009 – Due uomini e mezzo (Two and a Half Men)

2009 – Provaci ancora Gary (Gary Unmarried)

2009 – Robot Chicken

2010 – Law & Order – Unità vittime speciali (Law & Order: Special Victims Unit)

2011 – Psych

2011 – Thunderballs

2012 – Bent

2012 – 2013 – Shameless

2014 – Franklin & Bash

2014 – Newsreaders

2018 – Cobra Kai

La vita privata di Diora Baird

Nel 2013 Diora Baird ha sposato il collega Jonathan Togo. La coppia nel 2012 ha avuto un figlio, Otis William Togo, ma nel 2016 i due si sono detti addio.

Nel 2017 l’attrice ha deciso di fare coming out, in seguito si è legata alla comica Mav Viola.