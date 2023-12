Cosa succede la prima notte di nozze? Semplice: si dorme

Fonte: iStock Photo Cosa si fa la prima notte di nozze? Si dorme

I film, i libri, ma anche i racconti (sussurrati) tramandati in famiglia ci hanno fatto credere che la prima notte di nozze fosse speciale per i neosposi. Fatta di intimità, momenti di passione dedicati alla coppia, o di esplorazione dei piaceri.

Ebbene, è tutto falso. Durante la prima notte di nozze, molto spesso, si dorme. A rivelarlo un sondaggio, ma del resto non si fa fatica a crederlo: mesi e mesi di preparazione del fatidico giorno sono sfiancanti. Se poi a questo si aggiunge che anche la giornata delle celebrazioni è spesso serrata e composta da rito, foto, video, momento di festa con parenti e amici, si comprende come – alla fine – il desiderio non sia quello di un tête-à-tête, ma quello di stendersi sul letto e dormire.

La prima notte di nozze si dorme: i risultati di un sondaggio

Lontani i tempi in cui si pensava che la prima notte di nozze fosse un momento di sensualità e di scoperta dell’intimità nella coppia, ora infatti ci si dedica al riposo. A rivelarlo è un sondaggio di Matrimonio.com, riportato da Vanity Fair, che snocciola i numeri su quelle che sono le cose che fanno realmente marito e moglie dopo il grande sì.

A quanto pare, l’81% delle coppie che sono state coinvolte nella ricerca ha spiegato che l’idea del sesso nella notte che segue il sì sia un mito sopravvalutato e antiquato. Più facile che ci si dedichi al sonno, per recuperare la stanchezza che è stata accumulata.

Tra le altre risposte interessanti emergono anche quelle del 18% degli intervistati che ritengono che, la prima notte di nozze, possa essere il momento ideale per stare insieme alle persone alle quali si vuole bene. Il 10% di questi preferirebbe stare con gli amici mentre l’8% con la famiglia.

Ma come mai l’idea di una sensuale prima notte di nozze è un po’ tramontata? L’81% delle coppie intervistate vive già insieme e magari ha anche già dei figli (per una su quattro funziona così).

Che la prima notte dopo il grande sì, molto spesso, si prediliga un sonno ristoratore lo avevano evidenziato anche altri sondaggi precedenti. Perché per tanti, il periodo che precede il matrimonio, è stressante, pieno di incombenze che si vanno a sommare a quelle della vita quotidiana e il tanto desiderato riposo arriva, spesso, proprio con la prima notte di nozze.

Prima notte di matrimonio? Nessuna aspettativa

Il matrimonio si pianifica per mesi, si pensa a ogni dettaglio, si stabilisce ogni cosa. Quando si arriva al giorno del sì, si desidera solo che tutto funzioni alla perfezione: dalla cerimonia, alla festa, sino al dopo, quando i neo sposi rimangono da soli.

La cosa più importante è cercare di non avere aspettative, un atteggiamento non semplice da mantenere per tutto ciò che riguarda il matrimonio, ma importante per evitare le delusioni. Parlare con il proprio partner e capire le esigenze di entrambi, per trovare un compromesso che vada bene a tutti e due, è la cosa più giusta e onesta da fare. Anche per quello che riguarda la prima notte di nozze.

E se si è stanchi, va benissimo decidere di dormire. Per il resto c’è tutta la vita davanti.