Corona in tv: “Rovinato dalla droga”. Frecciatina ad Emma

Continua il Fabrizio Corona show. Dopo tre anni di silenzio (era in carcere), ora che è uscito e ha cominciato a parlare, non lo ferma più nessuno.

Dopo l’intervista confessione su Chi, Fabrizio è stato ospite del Maurizio Costanzo Show. La puntata, registrata, andrà in onda il 5 maggio.

Fabrizio, rispondendo ai giornalisti, ha ammesso la propria tossicodipendenza (“La droga mi ha rovinato la vita”), gli errori fatti, il potere riabilitativo del carcere e la voglia di cambiare.

Nessun accenno a Belen, anche se i giornalisti lo hanno stuzzicato più volte, mentre una bella frecciatina se l’è beccata Emma. Il “succo” della puntata

Un Corona provato, esordisce dicendo

Ringrazio innanzitutto il mio magistrato di sorveglianza di Milano che mi ha tutelato limitandomi quando non ero ancora pronto per parlare, adesso lo sono

A quel punto parte parte la lunga confessione:

Mi pento, la responsabilità è tutta mia. Sono stati sei mesi maledetti in cui ho combinato cose allucinanti, ma da qui a essere considerato un criminale ce ne passa. Ho pagato e sto pagando la mia colpa, non sono qui per dire che sono innocente. Non mi sento invidiato, non posso esserlo perché mi manca la libertà

In carcere si passa il tempo a leggere, a guardare la tv, impari il peso della parola, cosa che in televisione molto spesso non avviene perché la si usa solo per fare show. Non ho mai desiderato essere di esempio per qualcuno e non mi considero un cattivo esempio per i giovani. Se si conosce davvero la mia storia non si può pensarlo, i media hanno fatto di me questa persona. A volte ho deviato magari su strade non giuste, ma sono un uomo cresciuto nel pieno rispetto del lavoro, dei soldi, del sacrificio

Corona ha anche ammesso la sua tossicodipendenza

Ammetterlo è stato difficilissimo. Ho cominciato pochi mesi prima del mio arresto per poi ripiombarci. Non sono soltanto l’uomo sicuro di sé che vedete in tv, ho anche io le mie paure e debolezze. Ho avuto la fortuna di avere un assistente sociale che mi ha accompagnato per tre anni e grazie anche alle cure terapeutiche sono tornato a rispettare anche le piccole cose banali. La droga è la più grave malattia per i giovani. Ci si sente più forti e non ci si rende conto del male che fa. Io, ad esempio, mi sono rovinato la vita

Commentando la sua condanna ha detto:

Ho un residuo di pena di 5 anni, sono in affidamento e questo è avvenuto senza regalarmi niente, perché lo prevede la legge. Il carcere e la sofferenza potrebbero darmi quella credibilità che tutte le mie ‘imprese mediatiche’ non hanno saputo darmi. Credo nella funzione rieducativa delle carceri ed essendo un sognatore anche lì ho sognato di costruire il mio futuro. Ci vuole il caos dentro di sé per partorire una stella danzante – citando Nietzsche, ndr – se riesco ad indirizzare questo caos saprò riscattarmi

Riferendosi al figlio Carlos e alla madre, che gli sono stati sempre vicino, ha detto

Adesso mi sento rinato e ho un senso di responsabilità diverso rispetto a quello che avevo prima di andare in carcere, soprattutto verso le persone che mi hanno aspettato quando stavo dentro. A loro ho chiesto di aiutarmi a trovare la strada giusta e di guidarmi verso ciò che è bene. Sono un ragazzo come tutti che non può cambiare ma può migliorare

E sul padre Vittorio

E’ stato sempre il mio punto di riferimento in questi anni

Corona ha parlato anche del gossip, sul quale ha costruito la propria fama. Indirizzando una frecciatina ad Emma Marrone:

Il problema del gossip di oggi è che non c’è più quella voglia di far notizia che avevo io. Noi costruivamo i personaggi a tavolino. In Italia non esiste una carriera attraverso il talento. Penso ad Emma, ha raggiunto il suo massimo successo quando Belen si è fidanzata con Stefano De Martino

L’accenno di Corona all’ex fidanzata è rimasto tale. Nonostante le sollecitazioni dei giornalisti, l’ex imprenditore non ha infatti voluto parlare di Belen

Cosa voglio fare ‘da grande’? Qualcosa che possa lasciare il segno, ho una mia agenzia fotografica ed esiste un archivio Corona che non brucerò perché ho la coscienza pulita. Ho studiato le leggi in carcere, ed ho imparato quali sono i limiti entro cui puoi muoverti

Infine, un ultima precisazione su una sua eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi