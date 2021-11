Cleopatra von Adelsheim, la Principessa libera e moderna amata su Instagram

Si può essere Principesse anche portando avanti un ideale di libertà, quello stesso ideale che non ci è mai sembrato tanto compatibile con un titolo reale come quanto sta accadendo con Cleopatra von Adelsheim. Splendida, elegante e moderna, incarna un nuovo modello di Principessa che si allontana forse da quello delle favole, ma si avvicina sempre più alla nostra realtà.

Chi è Cleopatra von Adelsheim?

Classe 1987, Cleopatra von Adelsheim è nata Baronessa da parte di padre, discendente di una nobile famiglia che affonda le sue radici in Svizzera. Anch’egli, vero personaggio ante litteram, ha assunto un ruolo ben più prosaico rispetto a quello attribuitogli per titolo nobiliare: è sempre stato infatti un talentuoso regista, ed è proprio da lui che la figlia ha tratto ispirazione. Cleo – così la chiamano gli amici – ha vissuto la sua giovane vita in maniera decisamente lontana da quella che potrebbe essere la quotidianità di una Baronessa.

Dopo aver trascorso i suoi primi due anni a Berna, si è trasferita con la famiglia in Cile, terra natia di mamma Lillian-Elena (attrice e modella, giusto per chiarire quale sia il sangue che scorre nelle vene della giovane Principessa). A Santiago ha studiato in una scuola britannica, quindi ha frequentato un collegio in Germania – lo stesso che aveva in passato accolto la Regina Sofia di Spagna. Ma Cleopatra non si è certo fermata qui: volata in Inghilterra, si è laureata alla Hurtwood House e quindi ha studiato Comunicazione Internazionale e Giornalismo all’American University of Paris, nel frattempo lavorando come modella per Hermès.

Un curriculum di tutto rispetto, che però la giovane Cleo ha accantonato per dedicarsi alla sua grande passione: la recitazione. Si è diplomata al Centro di Cinematografia di Barcellona, quindi ha dato inizio alla sua carriera girando diversi spot televisivi e girando un film in Germania (intitolato Prinzessin Maleen). Raggiunta la notorietà, Cleopatra ha visto aprirsi molte porte: campagne pubblicitarie, sfilate di moda e interpretazioni cinematografiche si sono seguite a rapidità impressionante. Ma l’amore ha preso il sopravvento.

Così Cleopatra è diventata Principessa

Innamoratasi di Franz-Albrecht, Principe ereditario di Oettingen, lo ha sposato nel luglio 2016 con una cerimonia da favola – alla quale hanno partecipato personaggi illustri come il Principe Harry, Pier Casiraghi e Beatrice Borromeo, quest’ultima nei panni di damigella d’onore. Cleopatra, ora Principessa, ha ben presto allargato la famiglia: nel 2017 è nata sua figlia Matilda Galilea, mentre due anni dopo è arrivato il figlio Louis-Albrecht. Mamma, moglie e donna ricca di passioni, su Instagram ha ben presto conquistato tutti.

Cleopatra è il perfetto esempio di come si possa essere una Principessa moderna, mantenendo la propria indipendenza e continuando a seguire i propri interessi. Bella ed elegante, ma anche intelligente e dalla vivace fantasia, ama prendersi cura dei propri bambini e, di tanto in tanto, concedersi qualche momento per sé. Come quando organizza feste, la sua passione segreta. O come quando si mette in viaggio, perché non debba mai rinunciare a qualche interessante progetto lavorativo. Insomma, la sua intera vita è un inno alla libertà, dalla quale siamo rimaste assolutamente folgorate.