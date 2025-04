Anche Cindy Lauper nella Rock and Roll Hall of Fame 2025, l’unica donna tra i vincitori

L’unica donna a essere inserita nella Rock and Roll Hall of Fame 2025 è la star degli Anni ’80 Cindy Lauper

Fonte: IPA Cindy Lauper

Negli Stati Uniti ha sede quello che potrebbe essere considerato il tribunale supremo del rock, il museo della Rock and Roll Hall of Fame, a Cleveland, in Ohio. È il luogo che commemora le più graffianti voci di tutti i tempi, le rockstar che si sono trasformate in leggenda. Nel 2025, a essere chiamati a far parte dell’Olimpo della musica sono 7 musicisti, provenienti da epoche, mondi e stili diversissimi. Tra loro, un’unica donna, la mitica Cindy Lauper, quella del “girls just wanna have fun” e magari anche una stella con il loro nome.

Cindy Lauper, unica donna nella Rock and Roll Hall of Fame

L’8 novembre 2025, presso il Peacock Theater di Los Angeles, verranno consegnati i riconoscimenti tra i più prestigiosi nel panorama musicale mondiale: quelli che sanciscono i migliori performer del rock. Sul palco ci saranno sei uomini e una donna, l’iconica Cindy Lauper, pronta a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame 2025. La seconda volta per lei è quella buona, già candidata in passato, adesso arriva la vittoria.

Cindy Lauper è uno dei più vividi simboli degli Anni ’80, della loro estetica coloratissima e esagerata e di una musica che mischia il pop all’elettronica. Allo stile di quella decade, Lauper ha aggiunto un tocco tutto personale, fatto di una voce graffiante (e decisamente rock) e di una sfrenata voglia di divertirsi. Nel 1985, a 33 anni, si aggiudica il Grammy come miglior artista emergente, dando inizio a una carriera di successi, con She’s So Unusual e True Colors tra i suoi album più famosi.

La prima donna ad entrare nell’ambitissimo memoriale di Cleveland fu, nel 1987, Aretha Franklin – e se non lei chi altro? Nel 2015 è stato il turno di Joan Jett, nel 2020 di Whitney Houston, accanto a loro Madonna e Lady Gaga. Le donne, però, continuano a essere poco considerate dalla leggendaria lista, dove rappresentano appena il 14%.

Gli altri vincitori della Hall of Fame

Gli altri artisti ad entrare quest’anno nella Rock and Roll Hall of Fame sono il maestro del rock’n’roll Chubby Checker, che, come Cindy, arriva dagli Anni ’80. Ma non solo rock puro, ricevono il prestigioso riconoscimento anche i rapper del duo Outkast e la band grunge dei Soundgarden, attiva principalmente negli Anni ’90, che fu guidata dal compianto Chris Cornell. Spazio anche ai The White Stripes, la band che ci ha donato il popopopò dei mondiali 2006, e che conta al suo interno la seconda figura femminile della lista 2025, Meg White.

Ancora, i Bad Company, tra le band che più hanno segnato la scena rock degli Anni ’70. Ultimo, ma non di certo per importanza, Joe Cocker. L’indimenticabile cantante dalla voce sensuale e graffiata è stato introdotto alla prima candidatura, quel che stupisce è che non sia mai stato candidato prima. Il suo arrivo così tardivo e la scarsa presenza femminile lascia pensare che, forse forse, i giudici della Hall of Fame del rock non sono poi così attenti a premiare il vero, indiscutibile e irresistibile, talento.