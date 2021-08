Charlene, grande assente ai festeggiamenti di Charlotte Casiraghi per i suoi 35

Charlotte Casiraghi ha spento 35 candeline: la secondogenita di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi , nata a Monte Carlo il 3 agosto 1986, ha festeggiato il suo compleanno con una fuga in Sicilia insieme alla sua famiglia. Ma a turbare l'aria di festa ci ha pensato Charlene, ancora bloccata in Sudafrica.

Charlotte, che ha scelto di allontanarsi dal Principato di Monaco e dedicarsi a una vita a contatto con la natura tra le campagne vicino a Parigi, è stata paparazzata da Chi in barca, al largo di Pantelleria, dove la madre del marito, il produttore cinematografico Dimitri Rassam, vive e produce passito. Insieme a lei il figlio Raphael, che Charlotte ha avuto con Gad Elmaleh, e Darya, la prima figlia di Dimitri, avuta dalla ex moglie Masha Novoselova. Mancava solo Balthazar, figlio di Charlotte e Dimitri, il più piccolo di casa, rimasto con la nonna paterna sull'isola.

Non sembra casuale la scelta di trascorrere il suo 35esimo compleanno lontano dal Principato, in un momento di grande trambusto per la Famiglia Reale. Nonostante la Principessa Charlene e Alberto stiano facendo di tutto per dissipare le voci sul loro imminente divorzio, la crisi coniugale sembra essere più vicina che mai. Molti sono convinti che si tratti di qualcosa di passeggero, perché l'ex nuotatrice non potrebbe mai lasciare i suoi amati figli Jacques e Gabriella.

Eppure in tantissimi vedono in questa separazione prolungata il segnale di una spaccatura profonda con il Principe Alberto: la coppia non appare in pubblico insieme da gennaio. Ma c'è di più: durante la lunga degenza della Principessa - che sarebbe rimasta bloccata nel suo paese d'origine a causa di alcuni problemi di salute da risolvere - il marito è andato a trovarla solo una volta coi figli. Nel frattempo le poche parole arrivate dal Palazzo hanno lasciato scettici i commentatori reali, e pare che la famiglia Grimaldi - compresa Charlotte - stia isolando sempre più la Principessa, facendo scudo invece attorno ad Alberto.

Di certo Charlene sembra aver lanciato un messaggio chiaro: sul suo profilo Instagram non è apparso alcun riferimento al compleanno della nipote Charlotte e nemmeno l'ombra di un augurio. Questo gesto potrebbe confermare la teoria che la causa dell'allentamento della Principessa - come in tanti hanno sottolineato - non sia di natura coniugale: a far fuggire Charlene sarebbero state proprio le tensioni con la famiglia Grimaldi.