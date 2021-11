Charlene di Monaco, Alberto non ne può più e va su tutte le furie

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Mancano pochi giorni al ritorno di Charlene di Monaco a casa, tra le braccia di Alberto. Ma pare che tensioni e pettegolezzi non cessino di bersagliarla. Il Principe va su tutte le furie e tuona contro la sua ex Nicole Coste che negli ultimi mesi sta facendo di tutto per conquistare sempre più spazio a Palazzo, approfittando dell’assenza della Principessa.

Alberto era già intervenuto recentemente per mettere a tacere le ennesime voci di divorzio da Charlene, sottolineando come questi continui rumors sulla presunta crisi coniugale fanno male a tutti, a lui, a sua moglie e minano la stabilità stessa del Principato.

Charlene di Monaco, le dichiarazioni al veleno di Nicole Coste

Non è consuetudine che un Sovrano risponda così frequentemente a pettegolezzi e accuse mediatiche, ma pare che Alberto sia esasperato. A rendere la situazione ancora più intollerabile, ci ha pensato Nicole Coste, l’ex del Principe dalla quale ha avuto un figlio, Alexander di cui ha riconosciuto la paternità. La donna, che fino alla scorsa estate è sempre stata molto riservata, ha cercato di mettersi in evidenza, soprattutto con la preoccupazione di piazzare il figlio a Palazzo, ora che ha compiuto 18 anni.

Così ha rilasciato un’intervista a Paris Match nella quale ha raccontato alcuni dettagli della vita privata di Charlene, dipingendola come una matrigna cattiva. Stando alla Coste, la Principessa avrebbe approfittato dell’assenza di Alberto per cacciare dalla sua stanza Alexander, trasferendolo nell’ala degli ospiti.

Charlene di Monaco, la furia di Alberto

Queste dichiarazioni hanno irritato profondamente innanzitutto il Principe che la ha bollate come “inappropriate”. Soprattutto Alberto si è infuriato perché la sua ex non lo ha avvertito dell’intervista e ne è venuto a conoscenza a cose fatte, quando ormai era tutto nero su bianco. Il marito di Charlene ha spiegato a Point de vue: “Mi aveva detto che sarebbe stato pubblicato qualcosa”. Lui pensava a delle foto per il 18esimo compleanno del figlio, non certo un’intervista dove la Coste metta addirittura in cattiva luce la Principessa. “Sono furioso”. Pare che il Alberto non abbia mancato di strigliare privatamente, oltre che pubblicamente, la sua ex.

Come se non bastasse Nicole Coste durante l’intervista si è posta sullo stesso piano di Charlene e ha detto di essere stata paragonata a lei. La Coste ha dichiarato : “È un argomento che non posso evitare perché spesso siamo messe a confronto”. “Non mi piacciono le persone che ci confrontano. Non mi sono mai presentata come una nemica. Sono una donna gentile. Dati i nostri rispettivi legami con il Principe, avremmo dovuto assicurarci di sostenerci a vicenda cordialmente”.

Un pericoloso confronto che è insopportabile per Alberto, soprattutto in un momento così delicato per la coppia e per la Principessa che dallo scorso maggio è bloccata in Sudafrica per una grave infezione a naso, gola e orecchie. La Coste si è spinta troppo in là ed è inaccettabile un tale comportamento.

Charlene di Monaco, la presunta gravidanza

Intanto si attende il ritorno a Monaco della Principessa prima del 19 novembre, Festa nazionale di Montecarlo. Ma Alberto spera di poter portare con sé Charlene a Dubai il 14 novembre. Dunque, mancano davvero pochi giorni alla fine della lunga separazione. Anche se questo non mette a tacere i gossip. E se non si tratta di divorzio, si parla di gravidanza. Secondo alcuni media tedeschi Charlene sarebbe incinta, un’indiscrezione talmente improbabile che nemmeno il Palazzo si è scomodato per smentirla.